Olio di CBD: quali sono i suoi benefici?

Tra i prodotti a base di CBD, l’olio di cannabidiolo sta riscuotendo un grande successo da diversi anni. Complice il rinnovato interesse per i cosiddetti ‘rimedi naturali’, sono sempre di più le persone che ricercano questo genere di articolo per migliorare la propria salute, cercando negli shop del settore l’olio di CBD migliore .

Ma qual è la verità? Il CBD è davvero una sostanza che può essere benefica per la salute o sono tutte voci infondate?

Cercheremo di rispondere a questo interrogativo nel seguente articolo, spiegando anche quali tipi di olio di CBD esistono e quali sono le loro caratteristiche.

Come si consuma l’olio di CBD e quali tipi esistono in commercio?

L’olio di CBD è un prodotto costituito da olio vegetale (ad esempio d’oliva) al quale viene miscelato il cannabidiolo.

Viene venduto in diverse concentrazioni di CBD e in varie composizioni che influiscono sulle sue proprietà:

l’olio di CBD isolato contiene solo il cannabidiolo puro. In passato era il più ricercato, ma attualmente la situazione si è capovolta per via della migliore comprensione del meccanismo di interazione dei cannabinoidi con il corpo umano;

l’olio di CBD ‘full spectrum’ contiene tutte le sostanze presenti nella cannabis (per lo più cannabinoidi e terpeni), compreso il THC. Si è scoperto che queste molecole interagiscono tra di loro in maniera sinergica, ovvero hanno un effetto potenziato rispetto alla somma dei singoli elementi. Questa particolare proprietà è detta ‘effetto entourage’ ed è attualmente molto ricercata dai consumatori;

l’olio di CBD ‘broad spectrum’ è identico al ‘full spectrum’ con una importante eccezione: non contiene il THC, la molecola che causa gli effetti stupefacenti della cannabis, e quindi non produce effetti psicotropi.

Come noto, i prodotti a base di cannabis che contengono più dell’1% di THC sono illegali in Svizzera. Questo, però, non significa che l’acquisto dell’olio ‘full spectrum’ sia vietato. Tutto dipende dalla sua esatta composizione.

Le aziende che lo commerciano, ovviamente, fanno attenzione a produrlo in modo che questo limite non venga superato e, acquistando questo tipo di olio di CBD presso rivenditori seri e affidabili, non si corre alcun rischio.

CBD: ecco i benefici evidenziati dalla ricerca

L’uomo possiede un sistema specializzato chiamato sistema endocannabinoide, che è coinvolto nella regolazione di varie funzioni, tra cui il sonno, l’appetito, la sensazione di dolore e la risposta del sistema immunitario.

All’interno del nostro corpo vengono prodotti dei composti chimici detti endocannabinoidi, i quali sono dei neurotrasmettitori che si legano ai recettori del sistema summenzionato.

Alcuni studi sembrerebbero dimostrare che il CBD possa aiutare a ridurre il dolore cronico e la risposta infiammatoria influenzando l’attività dei recettori endocannabinoidi e interagendo con i loro neurotrasmettitori.

A dimostrazione di questa proprietà da diversi anni esiste in commercio il Sativex, un farmaco a base di cannabis che viene utilizzato per combattere il dolore cronico nei pazienti affetti da sclerosi multipla. Questo medicinale è prodotto in forma di spray orale e contiene CBD e THC in eguale quantità.

Da una ricerca americana del 2009 sembra anche emergere che l’abbinamento di questi due cannabinoidi sia risultato efficace nel ridurre la severa algia che affligge i malati di tumore.

Un’altra proprietà terapeutica della cannabis riconosciuta dalla scienza riguarda il trattamento di alcune forme di epilessia farmacoresistente. Questa caratteristica è alla base dell’efficacia dell’Epidiolex, un medicinale che ha come unico principio attivo il CBD.

Riguardo l’olio di CBD nello specifico, alcune ricerche sembrano indicare che possa essere utile per combattere l’insonnia e lo stress. C’è anche chi dice che possa aiutare a ridurre i sintomi della depressione, ma i dati attualmente disponibili non hanno ancora evidenziato alcuna proprietà antidepressiva.

Oltre alle proprietà sopraccitate, si ipotizza che il CBD possa averne anche altre che sono a volte emerse durante gli studi, ma che non sono ancora state dimostrate inconfutabilmente.

Poiché in questo articolo si parla di salute, si ricordi che gli specialisti di questa materia sono i medici. Qualora si volesse utilizzare il CBD a scopo terapeutico, è opportuno rivolgersi a un dottore e seguire per filo e per segno le sue indicazioni.

Come si consuma l’olio di CBD

L’olio di CBD viene venduto in boccette di vetro provviste di pipetta contagocce.

Il modo più semplice per consumarlo è versarne alcune gocce direttamente sotto la lingua e attendere un poco prima di deglutire.

Il tipico sapore deciso dell’olio di CBD può risultare troppo amaro per alcune persone. Per questo c’è chi lo consuma depositandone alcune gocce su di una zolletta di zucchero e chi lo utilizza allo stesso modo di qualsiasi altro olio da tavola, ovvero versandolo direttamente sul cibo.

In conclusione

Abbiamo spiegato cos’è l’olio di CBD e quali sono le proprietà benefiche del cannabidiolo riconosciute dalla scienza.

Certamente la ricerca su questo tema ha ancora tanto da scoprire, ma i risultati ottenuti fino ad oggi sembrano confermare che questa sostanza possa essere molto utile in ambito terapeutico.

Per quanto riguarda eventuali effetti indesiderati, sembra che il CBD sia ben tollerato dal corpo umano e che, di norma, non costituisca un pericolo per la salute. Il rischio maggiore è legato all’utilizzo di prodotti di qualità scadente. Per questo è bene acquistare solo articoli di qualità presso i migliori rivenditori del settore, come l’arcinoto Justbob.ch.