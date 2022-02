Il sostituto procuratore Gallucci, titolare del fascicolo sulla scomparsa della 72enne di Bojano, Incoronata Sebastiano ha disposto l’esame autoptico per la giornata di oggi. L’incarico è stato conferito ad una dottoressa , medico legale, dell’ospedale di Benevento.

Non ci sono reati ipotizzati né ci sono persone iscritte nel registro degli indagati. I carabinieri della Compagnia di Bojano procedono come da prassi con estrema cautela e pazienza per mettere al loro posto tutti i tasselli della vicenda e ricostruire il quadro di quanto è accaduto, senza alcuna idea preconcetta.

Apparentemente la situazione sembra cristallizzata con l’attesa dell’autopsia che, si spera, dovrebbe essere finalmente risolutiva. Se non altro per quanto riguarda le cause della morte e il lasso temporale durante il quale sarebbe avvenuto il decesso.

L’autopsia dovrebbe quindi dare una svolta definitiva alle indagini e sciogliere ogni dubbio sul triste caso che ha riguardato questa anziana signora di Bojano.

Il corpo della donna è stato trovato lunedì 21 febbraio all’altezza dello stesso punto – lungo la statale 17 – dove era stata vista l’ultima volta il 6 dicembre 2021, giorno della scomparsa. Una zona che durante l’inverno negli anfratti di vegetazione si riempie d’acqua. Anche in quel periodo il livello dell’acqua toccava il metro d’altezza e non è escluso che la signora Incoronata camminando lungo la strada sia scivolata o sia stata colta da malore precipitando in quel punto e rimanendo, purtroppo, intrappolata nelle acque dove insiste una fitta vegetazione. Questo spiegherebbe anche perché i cani molecolari utilizzati nelle ricerche non ne abbiano in seguito annusalo l’odore.

La vittima è stata ritrovata con ancora la borsa a tracollo e gli indumenti strappati soltanto all’altezza della gamba probabilmente a causa di qualche animale selvatico.