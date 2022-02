Nuovo direttore ad Altilia, Federazione guide turistiche: “Ora via abusivi e biglietto all’ingresso”

Sei giorni fa il Governo ha nominato il nuovo direttore del Parco archeologico di Sepino: si tratta di Enrico Rinaldi, professore a contratto alla Scuola Superiore Meridionale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e archeologo che ha diretto i progetti di manutenzione a Pompei e a Ostia.

Dopo la designazione la Feragit Confesercenti, federazione che rappresenta le guide turistiche, auspica un cambio di passo nella gestione dell’area archeologica: “Siamo convinti il professor Rinaldi saprà sicuramente dare giusta valorizzazione ad uno dei siti più importanti del Molise. Il Parco archeologico di Sepino avrà nel suo perimetro gestionale non solo i resti dell’antica città romana, ma anche il museo della città e del territorio”.

Per la Federagit è fondamentale stoppare gli abusivi e regolamentare gli accessi ad Altilia attraverso l’introduzione di un biglietto, unica modalità per capire quanti visitatori si recano nel sito e qual è la tipologia dell’utenza, se prevalgono ad esempio le scolaresche o i fruitori occasionali. L’introduzione del biglietto consentirebbe per Federagit anche di aumentare i servizi a disposizione dei visitatori e consentire di implementare gli scavi.

In passato – esplicitano dalla Federazione – ma anche in questi giorni, si è discusso sull’opportunità o meno di istituire un Parco archeologico a Saepinum. Diverse e contrapposte le tesi al riguardo. Molti i sostenitori della libera fruizione dell’area, lasciando inalterata la sua peculiarità, unica nel suo genere, di accesso libero e gratuito e non controllato, se non con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. La Federagit Confesercenti, che da anni accompagna i turisti nelle visite guidate, ha sempre sostenuto la necessità di tracciare gli accessi e targettizzate l’utenza, per potenziare e migliorare gli aspetti meno godibili. La selvaggia fruizione spesso accompagnata da guide turistiche abusive, che non sono sottoposte ad alcun controllo o anche la gestione di punti informativi all’interno del sito, senza garantire una giusta concorrenza, hanno penalizzato molte figure professionali.

Quindi, insiste il coordinatore regionale di Federagit Carla Ferrante, la nomina del direttore Rinaldi e ancor prima l’istituzione del parco archeologico “sarà sicuramente per Saepinum e Sepino un’occasione importante, di rilancio turistico e di nuove scoperte”. Oltre a congratularsi con Rinaldi e ad augurare buon lavoro al nuovo direttore, Ferrante aggiunte: “Siamo consapevoli dell’enorme responsabilità che è stata affidata al neo direttore, ma siamo altrettanto certi che saprà fare bene per la città romana e per il territorio non solo di Sepino, ma dell’intera regione Molise”.