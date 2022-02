Erano inizialmente programmati nel 2023, ma l’amministrazione Gravina ha deciso di anticipare a quest’anno due interventi attesi dalla città e annunciati nelle scorse settimane: la demolizione e la ricostruzione della scuola dell’infanzia di via Tiberio e la ristrutturazione e la riqualificazione dell’ex mattatoio comunale. Lo prevede una delibera approvata due giorni fa (31 gennaio) dalla giunta Gravina che ha modificato il programma delle opere pubbliche previsto per il triennio 2020 2024 e l’elenco dei lavori da realizzare nel 2022.

Ci sono 980.000 euro per la messa in sicurezza del plesso, compreso nell’elenco delle undici scuole del capoluogo oggetto degli studi di vulnerabilità sismica condotti dei tecnici dell’Università degli Studi del Molise. L’esito per l’asilo che si trova all’incrocio tra via San Lorenzo e via Tiberio è stato disastroso: le indagini del gruppo di lavoro coordinato dal professore Carlo Callari hanno evidenziato tutte le criticità della struttura costruita negli anni Ottanta e per la quale era inutile qualsiasi intervento di miglioramento Per i tecnici dell’Unimol andava abbattuta e ricostruita. L’amministrazione comunale quest’anno procederà in tal senso e sicuramente, quando il cronoprogramma dei lavori sarà definito, si capirà in quale scuola i piccoli alunni continueranno a fare lezione.

Inoltre, sarà finalmente ristrutturato l’ex mattatoio che si trova a poca distanza dalla Questura e dalla sede dell’Agenzia delle entrate. Era il canile municipale durante la legislatura Di Bartolomeo che poi decise di trasferire gli animali a Santo Stefano. Negli scorsi anni l’edificio è diventato sempre più precario, danneggiato dalle intemperie che hanno provocato lesioni e il distacco degli intonaci. Infine una parte della copertura era crollata. L’ex giunta Battista decise quindi di inserire lo stabile tra quelli da riqualificare attraverso il Bando periferie.

Infine, all’inizio di gennaio il sindaco Roberto Gravina ha annunciato le ultime novità: la volontà di realizzare in piazzale Palatucci una biblioteca comunale e parcheggi pubblici. Per la riqualificazione e la ristrutturazione l’amministrazione ha ricevuto 600mila euro nell’ambito dei finanziamenti nazionali per i progetti di rigenerazione urbana.