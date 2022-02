Nonna Maria Concetta, truffata e derubata, ospite da Barbara D’Urso

I fatti sono accaduti il 21 ottobre scorso. Maria Concetta è una nonna di 74 anni che vive a Sepino e quel giorno due persone – un uomo e una donna – si sono finte dipendenti di banca che erano lì per chiedere liquidità in seguito ad un problema accaduto alla figlia che avrebbe usufruito “illegittimamente” del reddito di cittadinanza e che in quel momento era piantonata dai carabinieri in una banca di Reggio Emilia.

Maria Concetta presa dal panico a quei due truffatori quel giorno consegna soldi e duemila euro di gioielli. Le uniche cose che aveva con sé.

I carabinieri della Compagnia di Bojano attraverso una meticolosa attività di indagine sono riusciti a dare un nome ed un cognome ai due malviventi e a denunciarli per truffa, violazione di domicilio con l’aggravante di aver commesso il fatto a danno di persona con una difesa minorata. Ma Maria Concetta non ha riavuto più indietro tutti i pochi ricordi in oro che custodiva a casa sua.

La storia di Maria Conetta oggi pomeriggio è finita a Canale Cinque. Ad occuparsene la redazione di “Pomeriggio Cinque” e la conduttrice, Barbara D’Urso, si è collegata nell’abitazione di Sepino con Maria Concetta intrattenendosi oltre cinque minuti con la signora ma anche con il comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bojano, Edgard Pica, che alla D’Urso ha raccontato come sono andati i fatti quel giorno.

Maria Concetta ha approfittato dell’approfondimento della redazione di “Pomeriggio Cinque” per chiedere a chi fosse venuto in possesso della sua fede nuziale (“perché mi hanno portato via anche quella, l’unico ricordo che avevo di mio marito”) che le fosse restituita.

All’appello di è unito anche il Capitano Pica e la stessa conduttrice che ha poi chiesto alla 74enne molisana, lucidamente consapevole della truffa subìta tanto che ha ammesso “seguivo tutti i consigli contro le truffe ma quel giorno mi hanno fregato”, di fare lei stessa un appello ai suoi coetanei. E Maria Concetta non se lo è fatto ripetere due volte: “Non aprite nessuno né date soldi a nessuno perché nessuno viene a chiedervi soldi per questo o per quel motivo. E se lo fanno chiamate subito i carabinieri”.