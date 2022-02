VII Domenica del tempo ordinario -anno C

Non giudicate e non sarete giudicati (Lc 6.27-38)

Ma a voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi anche l’altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la tunica. Dà a chiunque ti chiede; e a chi prende del tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il vostro premio sarà grande e sarete figli dell’Altissimo; perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come è misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con cui misurate, sarà misurato a voi in cambio».

Mi sembra ci sia una sorta di classifica in queste parole di Gesù perché si parte dal comando più difficile (in realtà si tratta di una esortazione) che è quello di amare i nemici con tutta una serie di situazioni esemplari, per arrivare poi all’ultimo invito a non giudicare. Tra i due c’è l’esortazione alla misericordia come Dio Padre. Gesù chiede un atto di coraggio nell’amore dei nemici, soprattutto per coloro che ci fanno del male. Se ciò non è possibile almeno si abbia misericordia degli altri, si abbia cioè un cuore grande verso chiunque, non necessariamente per i nemici, ma anche per gli estranei o per i più vicini. La misericordia è un dono che si concede gratuitamente senza che nell’altro ci sia un merito. Ed è ciò che Dio fa sempre verso di noi. Ma alla fine Gesù indica un minimo etico: non giudicare. Non riesci ad amare? Non riesci ad allargare il cuore? Ma almeno non giudicare gli altri perché questo è un ruolo di Dio, non nostro. Anche perché anche tu hai sempre qualcosa per cui saresti perdente in giudizio. Ricordati, dice il proverbio cinese, che quando punti un dito verso l’altro, tre dita sono puntate contro di te.

don Michele Tartaglia