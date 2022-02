La neve arrivata copiosa ieri 26 febbraio ha creato disagi in tutta la regione. A Campobasso e in Molise Centrale, così come a Capracotta e in molti centri dell’Alto Molise, i cittadini si sono svegliati con più di 30 centimetri di coltre bianca (in alcuni casi anche mezzo metro).

Diversi gli interventi dei vigili del fuoco – specie di quelli di Agnone e Isernia – per incidenti stradali. E Campobasso ha deciso che domani non ci sarà scuola per permettere le operazioni di pulizia e di garantire la sicurezza di tutti.

Questa la situazione in mattinata nel capoluogo, dopo la giornata e la nottata di ieri in cui i fiocchi sono caduti copiosi.

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, come si diceva, sta per firmare un’ordinanza sindacale che verrà successivamente pubblicata, con la quale si stabilisce che per domani, lunedì 28 febbraio, a Campobasso, gli Istituti di ogni ordine e grado pubblici, parificati e paritari, compresi gli asili nido comunali e gli uffici di segreteria, resteranno chiusi, in modo da poter così meglio permettere le operazioni di pulizia e rimozione dei rami e degli alberi caduti sulle strade cittadine dopo le abbondanti precipitazioni di questo fine settimana, garantendo così, contemporaneamente, anche un rientro maggiormente in sicurezza del personale scolastico, dei docenti e degli studenti per i giorni a seguire.

Situazione critica anche in Alto Molise, specie nella serata e nella notte di ieri sulle strade. Se l’è vista brutta una famiglia – con tanto di bambino piccolo – nella tarda serata a Belmonte del Sannio. Idem una piccola comitiva di turisti abruzzesi che è rimasta bloccata ad Agnone, impossibilitata a proseguire il viaggio di ritorno.

Ma diversi sono stati gli incidenti in Alto Molise, il più grave a Pescolanciano dove per fortuna i tre feriti non hanno subito conseguenze importanti.