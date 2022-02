Omicidio colposo in ambito sanitario. È l’accusa dalla quale dovranno difendersi a processo due medici chirurghi, già in servizio all’ospedale San Pio di Vasto, che sono stati rinviati a giudizio dal Giudice per l’Udienza preliminare del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, nel pomeriggio di ieri, 8 febbraio, dopo l’esito della camera di consiglio durata circa un’ora.

La vicenda giudiziaria si riferisce alla morte di una paziente di 48 anni, deceduta nel settembre del 2018 nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale di Lanciano dopo essere stata sottoposta ad una manovra endoscopica eseguita all’ospedale di Ortona.

All’ospedale San Pio di Vasto la donna venne ricoverata in chirurgia per 24 ore per poi essere trasferita a Ortona, dove subì uno shock settico.

Secondo la Procura della Repubblica di Chieti che ha indagato sulla morte della donna, la manovra fu imperita e inadeguata, oltre che eseguita a fronte di un grave quadro di subocclusione intestinale.

La decisione del Gup è giunta dopo una articolata discussione con proposte di varie eccezioni processuali riguardanti sia profili di competenza territoriale, sia di nullità degli accertamenti tecnici irripetibili. Eccezioni che sono state superate dal Giudice, il quale ha accolto le tesi dell’accusa e delle parti civili, rappresentate dagli avvocati del foro di Campobasso Massimo Romano e Luca Di Carlo, e dalla professoressa Cristiana Valentini.

Il processo comincerà il prossimo 7 marzo, in concomitanza con l’altro filone, a carico dei sanitari di Ortona anch’essi imputati per il reato di omicidio colposo e per i quali era stato già deciso il rinvio a giudizio dal medesimo Tribunale, dopo che il Gip ne aveva disposto l’imputazione coatta respingendo la richiesta di archiviazione della Procura e accogliendo l’opposizione formulata dalla parti civili, sempre rappresentate dagli avvocati del foro di Campobasso Massimo Romano e Luca Di Carlo.

I due processi scatteranno in concomitanza ed è possibile che il giudice decida di riunirli in un unico procedimento.