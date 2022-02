Un cumulo di rifiuti, in particolare cassette di legno ammassate. È lo scempio denunciato dal M5S di Termoli in contrada Fucilieri. I consiglieri comunali Nick Di Michele, Daniela Decaro, Antonio Bovio e Ippazio Stamerra chiedono quindi un intervento urgente di pulizia.

“Continua il nostro tour per quel di Termoli. Grazie ai cittadini che tengono alla pulizia della nostra città, che sia centro o periferia, siamo venuti a conoscenza di quest’altro scempio. Cassette ammassate nei pressi del ponte della ferrovia in contrada Fucilieri” scrivono gli esponenti del M5S.

“Segnaliamo ancora una volta agli Enti competenti delusi di doverlo sempre fare ma non rassegnati. Ringraziamo tutti i cittadini che monitorano il territorio fornendo un grande contributo e dimostrando che basta un po’ di buona volontà per fare la propria parte. L’amministrazione cosa deve fare? Tra gli altri interventi auspicabili, aumentare le fototrappole. Rammentiamo a noi stessi che la nostra mozione in argomento fu bocciata dal Consiglio. A distanza di quasi tre anni qualche riflessione in più sarebbe opportuna”.