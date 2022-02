Moda uomo: tutto sui profumi Hermès

Hermès profumi, un nome una garanzia per quanto riguarda il concetto di eleganza, raffinatezza e soprattutto ricercatezza. Si tratta di fragranze in grado di raccontare una storia, ispirate a terre lontane e misteriose, in grado di esaltare l’uomo che ama vivere la vita con coraggio e spensieratezza. Una goccia e vi sentirete pronti a conquistare il mondo, immersi in una nuvola dal sentore di legno, tabacco e terra.

Parliamo di note ideali per gli uomini carismatici che non temono di farsi notare, adatte a ogni genere di occasione, da quella più formale all’evento casual.

Acquistare un profumo come Terre d’Hermès vi farà sentire perfettamente a vostro agio in tutti i contesti, dall’ambito personale a quello lavorativo. Tutti avranno la possibilità di selezionare la fragranza che maggiormente rappresenta la propria personalità, poiché è vasta la scelta per quanto riguarda l’uomo.

Estremamente elegante il packaging, che si caratterizza per flaconi dai colori neutri della terra e dalle forme lineari e geometriche, ideali per essere collocati in bagno come oggetto di design da esporre.

Terre d’Hermès, un classico intramontabile

Se siete alla ricerca di un profumo che non passerà mai di moda e che possa divenire il vostro tratto distintivo, Terre d’Hermés è certamente la soluzione giusta per gli uomini che vogliono progredire e sperimentare sempre nuove esperienze, rimanendo ancorati però alle radici.

Le note che è possibile sentire sono infatti quelle della terra e del legno, due elementi che riportano all’origine e allo stesso tempo aprono la fantasia a luoghi esotici e lontani, dove si vive la vita con meno regole e costrizioni.

Interessante la confezione, che con i suoi colori tenui sui toni del beige richiama appunto la profumazione gradevole e persistente all’interno. Saranno sufficienti poche gocce per avere la sensazione di poter dominare il mondo e allo stesso tempo vivere con maggiore spensieratezza.

Presentato nel 2009, questo prodotto continua a rimanere ai vertici della casa produttrice per la sua ispirazione alla natura.

I profumi di Hermès: tra storia e innovazione

Numerosi sono i profumi noti della casa produttrice, che nel corso del tempo hanno saputo conquistare un pubblico sempre più vasto e diversi target di uomini.

Si parte ad esempio da un prodotto come Un Jardin Sur Le Nil, adatto a uomini e donne che amano immergersi in una fragranza dall’ispirazione esotica ed arabeggiante, riscontrabile nelle note di fiori e frutta.

Si tratta di un profumo che si presta perfettamente ad essere utilizzato nelle calde serate estive, quando si desidera ornare la propria pelle di aromi delicati ma allo stesso tempo riconoscibili.

Gli appassionati noteranno immediatamente le note di mango dolce e succoso, così come quelle di carote e pomodori freschi. Altrettanto interessante è Voyage d’Hermès, che basa la propria fortuna sulle note delicate del tè e dei fiori delicati.

Ancora una volta una soluzione unisex e intramontabile, caratterizzata da un packaging elegante e raffinato dai colori delicati del verde e dalla forma lineare e geometrica.