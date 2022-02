Dopo le kermesse artistiche e culturali di Venezia e Roma, dopo gli impegni di lavoro (“e di piacere, perchè questo lavoro lo amo con tutta me stessa”), Marianna Bonavolontà è sbarcata a Sanremo, invitata in decine di eventi, alcuni di grandissimo profilo e sotto i riflettori. La giornalista molisana, reginetta del lusso made in Italy che da Termoli ha lanciato nella galassia del web la guida all’eleganza Chic Advisor, è una protagonista al Festival più chiacchierato, seguito, amato e raccontato del Paese.

Oggi, come responsabile delle pubbliche relazioni, ha presenziato alla inaugurazione di Somnia Aura Spa, la nuova area benessere del prestigiosissimo Grand Hotel Des Anglais targata Dream Massage. Un evento di richiamo nella città dei fiori, il cui taglio del nastro è stato affidato all’attrice Antonella Salvucci nei panni dei madrina e alla presenza di Amadeus e Fiorello, oltre che del sindaco di Sanremo Francesco Biancheri.

Con Marianna il maestro del Dream Massage (“che è una tecnica fiabesca di massaggio” spiega lei”) Stefano Serra, alla ottava esperienza come manager di Sanremo e al quarto anno consecutivo come direttore del master massaggiatore professionisti dello spettacolo e dei grandi eventi. “Una delle persone a cui mi sono legata di più negli ultimi anni, con la quale è un vero piacere collaborare” sottolinea Marianna, felicissima per una esperienza che la vede impegnata in decine e decine di eventi, tra cui Casa Sanremo, Speciale Sanremo e, già domani 2 febbraio, presente a un evento esclusivo che si terrà al Victory Morgana Bay.