Circolano in queste ore soprattutto su Internet due manifesti che pubblicizzano eventi pubblici in piazza Vittorio Veneto, meglio conosciuta come piazza Monumento a Termoli, e che si rivolgono a persone contrarie al Green pass e indirettamente al vaccino anti Covid.

Il primo dei due è anche una sorta di accusa verso i locali pubblici dove ormai da settimane è obbligatorio mostrare il Green passa rafforzato per poter consumare. S’intitola ‘Fuori dai locali’ e invita a ritrovarsi proprio in prossimità delle attività di Piazza Vittorio Veneto alle 16 di sabato 5 febbraio. “Ognuno porti qualcosa: patatine, dolci, vino e molto altro” si legge. È un volantino apertamente contro il Green pass, come si può notare dalle immagini raffigurate.

Più velato il riferimento del secondo manifesto intitolato ‘Re-Open’ party che invita alla partecipazione chiunque si consideri “contrario a mostrare una tessera che di sanitario non ha nulla”, così si legge nel volantino che reca il profilo di Termoli su uno sfondo nero.

Anche in questo caso c’è l’invito a portare cibo o bevande da casa da consumare chiaramente all’aperto in piazza Vittorio Veneto sabato 5 febbraio a partire dalle 18.

Non è proprio una manifestazione No Green pass sulla falsariga di quelle che sono state portate avanti per mesi nelle maggiori piazze italiane e che potrebbero essere riproposte, ma una sorta di ritrovo e al tempo stesso una dimostrazione di dissenso della minoranza No Vax.