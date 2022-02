Maltempo, rinviato il presidio contro la guerra a Termoli

Manifestazione per la pace a Termoli rinviata causa maltempo.

La Rete della Sinistra, che aveva chiamato a raccolta i cittadini per oggi pomeriggio, ha infatti deciso di rinviare la manifestazione. “Causa maltempo il presidio contro la guerra organizzato per oggi 27 febbraio ore 17,30 in Corso Nazionale angolo Via Adriatica a Termoli è spostato a giovedì 3 marzo 2022, con le stesse modalità, stesso luogo e stesso orario”.