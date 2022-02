Il match col San Martino di Lupari per riscattare lo stop interno contro la Virtus Bologna. La Magnolia torna in campo domani pomeriggio, 13 febbraio: si gioca alle 18 all’Arena di Campobasso per recuperare la gara che si sarebbe dovuta disputare lo scorso 30 dicembre e rinviata a causa dei contagi accertati nella formazione veneta.

Intanto, le ragazze allenate da coach Sabatelli hanno analizzato tutto ciò che non è andato nell’ultima partita casalinga, valida per il recupero del sedicesimo turno (il terzo del girone di ritorno) di fronte ad una concreta Virtus Bologna che ha battuto le campobassane 61-69. Per i fiori d’acciaio ha pesato probabilmente più del dovuto l’assenza di Reshanda Gray.

Questo il tabellino della gara:

LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO 61

SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA 69

(16-16, 34-33; 39-53)

CAMPOBASSO: Togliani 4 (2/6), Trimboli 15 (1/2, 4/4), Parks 15 (4/8, 1/3), Quiñonez 4 (1/5, 0/3), Nicolodi 6 (3/8, 0/2); Premasunac 5 (1/5, 1/3), Chagas 12 (0/4, 4/6), Amatori, Šrot, Trozzola. Ne: Egwoh e Del Bosco. All.: Sabatelli.

BOLOGNA: Pasa 3 (1/2, 0/2), Dojkic 15 (6/12, 1/4), Ciavarella 5 (1/4, 1/3), Hines-Allen 9 (4/13), Turner 11 (5/10); Cinili 13 (2/3, 3/5), Barberis 3 (1/2, 0/1), Battisodo 4 (1/3, 0/1), Tassinari 6 (2/4 da 3). Ne: Tava. All.: Lardo.

ARBITRI: Bartolomeo (Lecce), Beneduce (Caserta) e Castellaneta (Bolzano).

NOTE: tiri liberi: Campobasso 7/9; Bologna 6/10. Rimbalzi: Campobasso 38 (Parks 8); Bologna 40 (Turner 16). Assist: Campobasso 15 (Togliani 4); Bologna 17 (Dojkic 7). Progressione punteggio: 10-9 (5’), 22-27 (15’), 34-41 (25’), 45-63 (35’). Massimo vantaggio: Campobasso 3 (34-31); Broni 3 (0-3).

“Senz’altro – commenta alla vigilia il trainer delle campobassane – non c’è tempo per analizzare gli errori della gara contro la Virtus Bologna e abbiamo pochissimo spazio per la preparazione di questo match cui siamo già proiettati. Proveremo a prenderci quello di buono che abbiamo fatto giovedì, dove, nel terzo quarto, non abbiamo finito per reggere il loro urto non riuscendo però a mettere in pratica diversi aspetti di quanto ci eravamo detti di fare”.

Soltanto le prossime ore definiranno la presenza (o meno) sul parquet della pivot statunitense Reshanda Gray. “Verificheremo se avrà l’opportunità di dare il suo contributo – conferma l’allenatore del team rossoblù – per quello che, però, sarà nelle sue corde: non dimentichiamo che il suo ultimo confronto ufficiale risale allo scorso 19 dicembre contro Faenza, quasi due mesi fa”.

Il San Martino di Lupari è stata sempre la ‘bestia nera’ della Magnolia: non è mai riuscita a centrare il referto rosa contro le venete. “E’ una società impegnata da diverse stagioni in serie A1 e sempre con ottimi risultati”, dichiara il coach Sabatelli. Davanti a noi abbiamo una gara complicata perché, sull’altro fronte, c’è un’avversaria che ha un pacchetto di straniere di assoluta qualità cui si uniscono delle italiane di sicuro affidamento”.

A disposizione dell’allenatore delle venete Lorenzo Serventi (la passata stagione alla guida della Virtus Bologna), ci sono elementi del calibro della play Ilaria Milazzo (rientrata in Italia dalla Polonia), nonché le ex Lucca Russo e Pastrello, unitamente all’ala Marcella Filippi, giocatrice reduce dall’esperienza olimpica a Tokyo con l’Italbasket 3×3, assoluta senatrice tra le ‘lupe’. In chiave straniera, nel team giallonero trovano spazio le statunitensi Chelsea Mitchell e Kelley Shae e la lunga lettone Karline Pilabere.

La sfida con le venete, tra l’altro, servirà anche a dare una fisionomia più definita al ranking al giro di boa, determinante per gli accoppiamenti di Coppa Italia. Per il trofeo tricolore che – notizia delle scorse ore – sarà ospitato proprio a San Martino di Lupari le magnolie avranno contezza definitiva del proprio score solo agli inizi di marzo (il 3 per l’esattezza) quando disputeranno il match valevole per la dodicesima giornata a Sesto San Giovanni.

La sfida tra magnolie e lupe, tra l’altro, avrà l’onore della diretta televisiva nazionale sul canale 411 del digitale terrestre, oltre che andare ‘in chiaro’ sul sito web di Lbftv, la piattaforma streaming della Lega Basket Femminile. Con palla a due alle ore 18 della seconda domenica di febbraio (il 13) la gara sarà affidata alla direzione arbitrale di una terna ‘mista’ composta dal bolognese Alessandro Tirozzi, dalla silana Rosa Anna Nocera e dall’estense Rebecca Di Marco.