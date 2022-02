La ‘sbornia’ da impresa barese deve ancora essere smaltita dalla squadra e dall’ambiente. Ma non c’è tempo: domani 22 febbraio alle 18 il Campobasso scende di nuovo in campo. E questa volta lo farà a Selvapiana, dove l’avversario di turno è il Monterosi. I laziali, neopromossi, hanno gli stessi punti (33) dei molisani: batterli vorrebbe dire toccare con mano la salvezza.

Impossibile non tornare sulle emozioni vissute al San Nicola. Eccole spiegate da mister Cudini: “Era quello che speravamo. Siamo andati a Bari per cercare, tra virgolette, un po’ di storia ma soprattutto punti. Siamo riusciti a fare bottino pieno con una buonissima prestazione di squadra, di gruppo, di sofferenza. Andare sul 3-0 a Bari non era facile, poi dal niente ce la siamo complicata – ma è questa la forza del Bari – e siamo stati bravi a portarla a casa perché poi non era semplice sul 3-2”.

I 650 tifosi assiepati nel settore ospiti hanno vissuto un sabato indimenticabile: “Questo lavoro a volte distrae da quella che può essere la soddisfazione da dare ai tifosi. Per noi sono importantissimi, li ringraziamo per averci seguito in massa e siamo contenti di avere loro regalato questa soddisfazione per la prima volta nella storia a Bari”.

Orgoglio campobassano, colpo da sballo, ma poi ci si deve concentrare sull’obiettivo stagionale: “Siamo a 33 punti, diamo continuità alla nostra striscia con sei punti in due partite, vogliamo raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo che è la salvezza” dice Cudini.

Un passo alla volta però. Il Monterosi è più ostico di quanto sembra e non è certamente la stessa squadra dell’andata, quando a Viterbo nella prima parte si andò a segno a ripetizione per tre volte (poi il finale disse 3-2, ndr). Servirà quindi, se possibile, una gara ancora più accorta di quella di sabato sera, anche perché è ovvio che gli stimoli saranno diversi.

La fatica si farà sentire visti gli impegni ravvicinati: “Credo che una vittoria così sia grossi stimoli anche per il seguito – conclude il tecnico –. Sarà uno scontro diretto importante, mi auguro di recuperare bene le energie spese”.

Un tour de force di questo febbraio che pare infinito nel quale però i rossoblù hanno saputo cogliere quasi sempre risultati positivi. Una sola sconfitta, quella di Pagani, a fronte di tre successi (ad Andria, in casa col Monopoli e a Bari) e tre pareggi. Uno score che si punta a migliorare in questa settimana: dopo il Monterosi, sempre in casa si affronterà sabato la Turris.

Ecco perché mister Cudini opterà per qualche cambiamento di formazione. In difesa, per esempio, Sbardella dovrebbe prendere il posto di Fabriani. In avanti, con Emmausso alle prese con l’infortunio alla spalla, si fa strada Liguori, l’eroe del San Nicola per formare il tridente con Rossetti (o Merkaj) e Di Francesco.

29^ giornata: Acr Messina-Monopoli, Campobasso-Monterosi, Latina-Avellino, Bari Picerno, Catania-Paganese, Juve Stabia-Vibonese, Potenza-Catanzaro, Turris-Foggia, Virtus Francavilla-Fidelis Andria, Palermo-Taranto.

Classifica: Bari 55, Catanzaro 51, Avellino 48, Virtus Francavilla 47, Palermo 45, Monopoli 43, Latina 41, Foggia (-2), Picerno e Turris 39, Taranto 34, Catania (-4), Campobasso, Juve Stabia e Monterosi 33, Messina e Paganese 26, Potenza 22, Fidelis Andria 20, Vibonese 16.

