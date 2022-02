La vittoria tanto attesa, i tre punti bramati per quattro mesi e mezzo. Il Campobasso mette le mani sul bottino pieno in casa in una delle partite più complicate, in notturna, contro una squadra che da inizio stagione viaggia sul podio del campionato. Una prova sostanziosa più che di qualità, concreta più che spettacolare. Ma preziosa, preziosissima, per una classifica che torna a sorridere ai colori rossoblù.

Sono di nuovo quattro i punti di vantaggio sulla quintultima Paganese, che proprio sabato scorso aveva battuto la squadra di Cudini lasciando tanto amaro in bocca. Un colpo che si può definire salvezza, considerando la portata dell’avversaria e una prova muscolare che può e deve mettere paura alle rivali per evitare la retrocessione.

Mister Cudini non nasconde la soddisfazione a fine gara: “La contentezza è tanta perché abbiamo sfatato diverse cose, tra le quali la vittoria in casa che manca da tanto tempo. E poi abbiamo ripreso un cammino positivo dopo la sconfitta di sabato a Pagani. È una vittoria che ci dà grossa fiducia perché le vittorie in casa soprattutto potrebbero darci quello slancio in più, quindi siamo felici”.

L’analisi sulla prova dei suoi: “La squadra credo si sia espressa bene pur non creando occasioni importanti, ma ha svolto la partita come doveva farla. Davanti avevamo una squadra che non ci faceva giocare forse come volevamo noi perché si è chiusa molto bene soprattutto nel primo tempo. Siamo stati bravi a palleggiare, a girare palla, per creare i presupposti per il vantaggio. L’importante era non subire gol dopo un paio di partite, ci siamo riusciti. E siamo contenti della gente che ha esultato per un successo in casa dopo tanto tempo, quindi benissimo così”.

La mente è già proiettata al prossimo match, quello di sabato alle 17.30 al San Nicola di Bari: “Sicuramente è la classica partita che si prepara da sola, la squadra che affrontiamo non ha bisogno di presentazioni. Andiamo a giocarci la nostra gara, per noi deve essere uno stimolo e anche occasione per fare punti che a noi servono. Al di là del Bari, andremo per cercare di fare il massimo. Sapendo che di fronte avremo la capolista. Abbiamo fiducia ed entusiasmo”.

27^ giornata: Campobasso-Monopoli 1-0, Catanzaro-Paganese 1-0, Fidelis Andria-Potenza 1-1, Foggia-Palermo 4-1, Juve Stabia-Catania 0-2, Monterosi-Messina 3-1, Picerno-Latina 0-2, Turris-Bari 0-1, Vibonese-Taranto sospesa, Virtus Francavilla-Avellino 1-0

La classifica: Bari 55, Catanzaro 48, Virtus Francavilla 47, Avellino 45, Monopoli 43, Palermo 42, Turris 39, Latina 38, Foggia (-2) e Picerno 36, Taranto 34, Juve Stabia 33, Catania (-4), Monterosi e Campobasso 30, Paganese 26, Messina 23, Potenza 22, Fidelis Andria 20, Vibonese 16.