“Qui si fa la storia”. Il tecnico rossoblù Mirko Cudini lo aveva sognato, ma probabilmente non avrebbe mai immaginato che alla fine i suoi ragazzi sarebbero stati protagonisti di una notte di gloria in uno dei palcoscenici più importanti del calcio italiano, lo stadio San Nicola di Bari. “Era quello che speravamo: siamo venuti qua per cercare la storia, ma soprattutto punti“, le parole del mister raccolte dall’addetto stampa della società rossoblù e pubblicate sulla pagina Facebook del club. “Siamo riusciti a fare bottino pieno con una buonissima prestazione di squadra, di gruppo, con grande sofferenza. Andare sopra di tre gol a Bari credo che non sia facile. Poi dal niente ce la siamo complicata, perchè la forza del Bari è questa. Ma siamo stati bravi a portarla a casa”.

A venti minuti dalla fine della gara il Campobasso conduceva per 3-0 sul Bari. Michael Liguori, un peperino di 23 anni subentrato a Emmausso, è stato devastante per la difesa biancorossa. E la sua tripletta è stata il frutto del capolavoro tattico dell’allenatore rossoblù: in questo campionato di serie C capitan Bontà e compagni hanno dato vita alla migliore prestazione stagionale. I Lupi si sono trasformati in folletti che volavano sul prato del San Nicola. Capolista invece quasi imbarazzante, nonostante i 25 punti che la separava dal Campobasso prima del match. Andrà in ritiro dopo la sconfitta di ieri: il campionato si è riaperto alla nona di ritorno, l’inseguitrice Catanzaro si è avvicinata di 4 punti.

Contro il Campobasso, quando il Bari ha alzato i giri del motore, in sei minuti ha concretizzato due reti. A più di qualcuno sono iniziate a tremare le gambe. Non ai Lupi che alla fine hanno portato a casa quella che alla vigilia sembrava una ‘mission impossibile‘. Seconda vittoria consecutiva, il club del capoluogo molisano si conferma ammazza-pugliesi: prima del Bari, era capitolato il Monopoli (al Selvapiana però).

Il 2022 è stato l’anno della svolta per il club di patron Gesuè: dodici punti in sette partite, un’unica sconfitta in trasferta con la Paganese. La quota salvezza (che si aggira sui 40 punti) è più vicina: il Campobasso ne ha 33. “Fondamentale dare continuità di vittorie, cerchiamo di avvicinarci di più alla salvezza”, ha commentato ancora Cudini.

Ma la partita del San Nicola non sarebbe diventata leggenda senza di lui, Michael Liguori, che ha voluto fare una dedica speciale dopo aver portato a casa il pallone: “Questa tripletta e questa vittoria da grande squadra la voglio dedicare in primis alla mia famiglia, a tutti i tifosi che non ci fanno mai mancare il loro calore ma soprattutto a te PAPÀ che sono sicuro che questa serata indimenticabile è tutta opera tua”. Il nuovo eroe della tifoseria rossoblù ieri ha sigillato la prima tripletta della sua carriera.

Quella al San Nicola è una sfida indimenticabile per i 626 tifosi rossoblù, gran parte dei quali partiti dal capoluogo. Famiglie con bambini, fan accaniti e persone che dopo anni sono tornate a seguire la squadra in trasferta. Un mini-esodo che, complici le ristrettezze imposte dalla pandemia e i risultati poco brillanti della squadra, non si vedeva da tempo. Ieri sera erano tutti impazziti di gioia. Una fiammata di entusiasmo ha riacceso la città improvvisamente con un’emozione forse paragonabile solo a quella per la vittoria del campionato di serie D e la conquista della Lega Pro.

PROSSIMO TURNO 22 FEBBRAIO: Bari-Picerno; Campobasso-Monterosi; Catania-Paganese; Juve stabia-Vibonese; Latina-Avellino; Messina-Monopoli; Palermo-Taranto; Potenza-Catanzaro; Turris-Foggia; Virtus Francavilla-Fidelis Andria

CLASSIFICA: Bari 55, Catanzaro 51, Avellino 48, Francavilla 47, Palermo 45, Monopoli 43, Latina 41, Foggia (-2), Turris e Picerno 39, Catania (-2) 35, Taranto 34, Juve stabia, Monterosi e Campobasso 33, Messina e Paganese 26; Potenza 22, F. Andria 20, Vibonese 16.

(foto Facebook)