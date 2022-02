Cinque punti conquistati e un solo gol subito in tre gare. È iniziato sotto i migliori auspici il 2022 del Campobasso che tra Juve Stabia (0-0), Andria (0-1) e Taranto (1-1) ha rilanciato le sue ambizioni da salvezza diretta. I 26 punti all’attivo danno l’idea di una squadra vogliosa di riemergere e capace di dimostrare una certa superiorità rispetto alle squadre che chiudono la classifica.

Il pareggio di Taranto lo dimostra. Come spiega mister Cudini: “Non ci stavamo a perdere, nonostante fossimo andati subito sotto. E’ stata una partita molto dispendiosa, fuori dalle nostre aspettative. Ci abbiamo creduto fino alla fine e siamo anche stati ripagati dal rigore parato dal nostro portiere al 90’. Sarebbe stata una beffa uscire da Taranto senza punti, ci portiamo a casa questo pareggio che fa morale e dà continuità di risultati”.

Bisogna anche sottolineare che la squadra aveva assenze pesanti: Dalmazzi e Menna in difesa, Bontà a centrocampo: “Eravamo privi di tre pedine importanti ma chi ha giocato si è dimostrato altrettanto bravo. Non era facile e sono contento, tutto questo ci dà un ottimo slancio in vista della partita col Palermo. Sarà difficile, sfida importante, contro una squadra che fa un campionato di vertice con un nuovo allenatore, nuovi stimoli. Sarà una gara diversa da quella dell’andata però mi auguro che la voglia di far punti ci porti a fare ancora una volta una prestazione di livello”.

Intanto, è già tempo di pensare alla prossima. E che prossima: domenica a Selvapiana è super sfida al Palermo (fischio d’inizio alle ore 17.30) di Silvio Baldini che arriva dal pareggio interno con rimonta subita dal Messina. La società ha indetto la Giornata rossoblù, la seconda della stagione dopo quella in occasione del match col Bari. Pagheranno tutti, abbonati compresi.

Questi nel dettaglio i prezzi dei biglietti: 50 euro (più 2 di prevendita) in tribuna centrale, 20 (più 2 di prevendita) in tribuna laterale, 15 (più 2 di prevendita) in tribuna inferiore e 10 euro in curva Nord e in curva Sud (più 1,50 di prevendita). Il biglietto ridotto per le donne esclusivamente in tribuna inferiore (10 euro). In tutti i settori i bambini dai 5 ai 14 anni pagheranno 5 euro più 1,50 di prevendita. Riservati agli ospiti 328 biglietti sui 3750 posti totali (la capienza è al 50% per le nuove norme anti-covid).

I tagliandi saranno disponibili presso i seguenti punti vendita:

Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T)

Vinchiaturo: 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4

Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32)

Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi)

Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

Acquisto online: postoriservato.it