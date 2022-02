Una sconfitta amara, inaspettata, che non ci voleva proprio. Il Campobasso esce dallo stadio ‘Torre’ di Pagani con zero punti in saccoccia e molto disappunto per l’andamento di un match che ha preso una piega sbagliata tra i due tempi. In vantaggio fino al 43’ della prima frazione grazie alla rete di Di Francesco in avvio, i rossoblù hanno subito il pari prima del riposo e addirittura il sorpasso dopo un paio di minuti della ripresa. Per poi restare anche in dieci.

Francesco Bontà è stato infatti espulso per due falli ingenui, commessi più per inesperienza che per cattiveria agonistica. Fatto sta che il capitano (e per questo criticato ancora di più dai tifosi, ndr) ha lasciato la squadra in inferiorità numerica proprio nel momento in cui bisognava tornare all’assalto. Nonostante ciò, si è creata un’occasionissima con Pace che ha colpito una traversa clamorosa. Ko immeritato, ma certi errori si pagano.

“Dispiace aver perso questo scontro diretto – spiega mister Cudini al termine della gara –. La partita l’abbiamo giocata bene, al di là delle ingenuità che abbiamo commesso. Ma abbiamo interpretato bene soprattutto il primo tempo quando abbiamo messo alle corde la Paganese e meritavamo il raddoppio. E invece abbiamo preso il pareggio a fine primo tempo”.

Inesperienza sì, ma episodi decisivi per il tecnico: “Pecchiamo di inesperienza in qualche frangente ma non abbiamo perso per questo motivo quanto per gli episodi che i campani hanno saputo sfruttare. Il nostro portiere non è stato mai impegnato. Abbiamo creato le nostre occasioni, anche nella ripresa abbiamo colpito la traversa con Pace per poterla pareggiare e credo sarebbe stato il giusto premio dopo essere rimasti in dieci. E’ una sconfitta che ci deve far riflettere sicuramente”.

Il rosso a Bontà ha scardinato gli equilibri: “In parità numerica ce la saremmo giocata diversamente, questo è chiaro. La partita sarebbe stata diverse nella ripresa. Ma nonostante tutto la squadra è rimasta compatta, unita, gli abbiamo concesso un po’ di palleggio dietro ma abbiamo sempre cercato di ripartire e di creare situazioni per poterla pareggiare. Ci siamo andati vicini ma non è bastato. Sono contento della prestazione pur rammaricato. Ma ci sono ancora tante partite, siamo fuori dai playout anche se la classifica ora non va guardata”.

LA CLASSIFICA: Bari 52, Catanzaro e Avellino 45, Virtus Francavilla 44, Monopoli 43, Palermo 42, Turris 39, Picerno 36, Latina 35, Taranto 34, Foggia (-2) e Juve Stabia 33, Catania (-2) 29, Campobasso e Monterosi 27, Paganese 26, Messina 23, Potenza 21, Fidelis Andria 19, Vibonese 16.