19 febbraio 2022. E’ una di quelle date che entreranno nella storia del calcio rossoblù: è il giorno dell‘impresa del Campobasso che vive un pomeriggio da sogno vincendo a Bari contro la capolista del girone C. Anche il nome di Michael Liguori, l’eroe del match con la sua tripletta, resterà scolpito negli annali del calcio del capoluogo.

E’ anche il giorno del mini esodo dei tifosi rossoblù allo stadio San Nicola di Bari: in 626 raggiungono il capoluogo pugliese intonando, all’ingresso delle squadre in campo, un coro dedicato all’ex sindaco Gino Di Bartolomeo, che si è spento ieri. Le esequie si sono svolte poche ore prima del match. ‘Big Gino uno di noi‘, cantano i supporters che espongono anche uno striscione in suo ricordo. In totale sugli spalti ci sono oltre 8mila spettatori.

Per la nona giornata del ritorno, l’undici rossoblù è schierato con il consueto 4-3-3. Dalmazzi e Menna al centro della difesa, Fabriani e Pace sulle fasce. Tenkorang, capitan Bontà (rientrato dalla squalifica) e Persia a centrocampo, pacchetto offensivo composto da Emmausso, Rossetti e Candellori.

Pronostici della vigilia tutti a favore della capolista del girone C, squadra allestita per il salto di categoria in serie B. Tuttavia, il Campobasso non ci sta a fare la vittima sacrificale e confeziona la prima occasione della sfida: il diagonale di Rossetti, che sfugge al controllo dei difensori locali, sfiora il palo alla destra del portiere avversario. La risposta del Bari al 9′ con Keddira lanciato in area. Raccichini esce e respinge.

Emmausso intanto è costretto a lasciare il campo per problemi fisici (17′). Cudini inserisce al suo posto Liguori.

Un minuto dopo per fortuna degli ospiti Antenucci in area non prende bene la mira e calcia alto. Al 22′ delirio rossoblù: il giovanissimo attaccante Liguori timbra il cartellino a pochi minuti dal suo ingresso in campo. Tiro cross, la palla si infila nell’angolino, proprio dove Frattali (forse leggermente fuori dai pali) non può arrivare. Ospiti in vantaggio 1-0, nello spicchio destinato ai tifosi rossoblù si festeggia.

Poco dopo la dea bendata aiuta la squadra del capoluogo: il tiro di Scavone viene deviato da Bontà, si stampa sul palo e poi finisce in corner. Il Bari preme, ma il Campobasso va vicino al raddoppio. Assist di Fabriani, poco preciso Candellori (30′). Sarebbe stata un’ottima opportunità per consolidare il vantaggio. I Lupi continuano a giocare con intensità e in scioltezza. Sotto pressione la difesa biancorossa: al 37′ Rossetti dribbla un paio di avversari in area e conclude. Frattali blocca a terra.

Qualche brivido nel finale del primo tempo per gli ospiti, ma all’inizio della ripresa il Campobasso consolida il vantaggio: Celiento sbaglia il passaggio per il compagno della difesa, Liguori si traveste da falco: ‘ruba’ palla, poi a tu per tu con Frattali segna il 2-0 per il Campobasso. Clamoroso al ‘San Nicola’, si potrebbe dire. Ma le sorprese non sono finite.

Il Bari è spaesato e spreca tre occasioni: il diagonale di Antenucci al 52′ attraversa tutta l’area senza trovare alcun compagno pronto a insaccare. Poi il gran siluro di D’Errico (62′), mentre Raccichini deve intervenire con i pugni per parare poco dopo la sua punizione.

I Lupi stringono i galletti in una morsa letale quando Liguori concretizza l’assist di Tenkorang siglando lo 0-3. E’ l’uomo-partita per i rossoblù, ma non è il colpo del ko finale. La capolista è punta nell’orgoglio e prova la rimonta: prima con un’autorete di Dalmazzi che insacca nella porta rossoblù il cross di Citro, poi realizza il 2-3 con l’onnipresente D’Errico. Il Campobasso non molla e all’82’ Frattali compie un miracolo su Rossetti lanciato in rete. Non è da meno Raccichini che tre minuti dopo compie un doppio intervento su Citro e Antenucci. Si soffre sugli spalti e davanti alla tv, il match è una battaglia. Gli ultimi cinque minuti di recupero sono da infarto. I Lupi stringono i denti e portano a casa una vittoria che sa di impresa. Martedì si torna in campo, c’è la sfida col Monterosi.

IL TABELLINO

BARI: Frattali; Celiento, Pucino (70’ Belli), Gigliotti, D’Errico; Maita, Ricci, Scavone (46’ Galano); Mallamo (70’ Citro), Antenucci, Cheddira (64’ Botta).

ALL.: Michele Mignani

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani (88’ Sbardella), Menna, Dalmazzi, Pace; Tenkorang, Persia (76’ Giunta), Bontà (88’ Vanzan); Emmausso (18’ Liguori (76’ Merkaj), Rossetti, Candellori.

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Virgilio di Trapani

Assistenti: Terenzio di Cosenza e Festa di Avellino. Quarto ufficiale Marotta di Sapri.

MARCATORI: 22’, 49’ e 68’ Liguori (C), 73’ aut. Dalmazzi (B), 79’ D’Errico (B).

Note: ammoniti Botta, Ricci, Maita (B), mister Cudini, Rossetti, Raccichini, Persia, Candellori (C). Presenti circa 8mila spettatori di cui 650 da Campobasso.

(foto in home SS Campobasso calcio)