Un passo “epocale”, un atto storico. Un risultato frutto della collaborazione e del lavoro. L’Ordine dei Giornalisti del Molise avrà finalmente una sede di proprietà, dopo diciotto anni. Un “evento” presentato questa mattina (26 febbraio) a Campobasso, in una conferenza stampa convocata “ad hoc” dopo la conclusione delle pratiche burocratiche e notarili.

“Non potevamo andare avanti con una sede non a norma, nel rispetto della missione del nostro Ordine professionale, di tutti i colleghi e in modo particolare di quanti tra noi sono portatori di disabilità – ha spiegato il presidente dell’Odg Molise, Vincenzo Cimino – L’acquisto della nuova sede rappresenta una scelta che arriva dopo diciotto anni, diciotto anni di affitti, e sulla base di risultanze e pareri tecnici, valutazioni attentissime e sempre, naturalmente, rispettose delle nostre possibilità economiche e di bilancio. Ma, soprattutto, quello odierno è un passo importante per tutti noi: i giornalisti molisani e tutti i giornalisti di quest’Ordine, avranno finalmente una ‘casa’ idonea, funzionale, strutturalmente valida, conforme alle normative vigenti. Un ‘lieto fine’ che farà entrare, tra l’altro, l’Odg Molise nel novero dei pochissimi Ordini di categoria con una sede di proprietà”.

“Mi piacerebbe dedicare questa giornata storica – ha concluso Cimino, non senza una nota di commozione – a personalità e volti che col loro impegno, il loro esempio e la loro passione hanno significato e dato tanto per l’Odg Molise: penso a Carlo Sardelli, promotore della nascita di questo Ordine, penso a Pasquale Lombardi e ad ex iscritti come Tonino Scarlatelli e Leopoldo Feole; a colleghi e decani dell’informazione scomparsi prematuramente, quali Giuseppe Matteo, Francesco Casale, Raffaele Orlando, Mario D’Ascenzo, Michele Ambrosio, Tonino Martino, Tommaso di Domenico, Annibale Pizzi, Enzo Di Grezia e Mario Lepore. Mi piace pensare che ci sostengano da lassù, facendo il tifo per noi”.

La nuova sede dell’Ordine dei Giornalisti del Molise sarà in via Longano, civico 9, a Campobasso: metratura ampia, in una posizione facilmente raggiungibile e vicina al centro cittadino, con postazioni digitali disponibili per ogni iscritto. “Sarà una ‘casa di vetro’ – ha commentato il vicepresidente Santimone – sempre aperta a tutti, in un’ottica di condivisione e trasparenza. Quello di oggi è un momento storico per tutti noi; un momento che arriva dopo un grande lavoro, concretizzatosi per altro in un contesto storico complicato dalla pandemia: è il coronamento di un percorso di crescita per tutti i colleghi e per questo Ordine professionale”.

La nuova struttura dovrebbe essere inaugurata ufficialmente in primavera inoltrata, ovvero dopo i lavori di ristrutturazione previsti.