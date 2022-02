Lo sguardo di Dio sugli uomini

di don Mario Colavita

Nelle beatitudini, Gesù si presenta come il messaggero di gioia che proclama ormai imminente l’intervento di Dio in favore dei diseredati. È un invito alla gioia rivolto ai poveri, affamati, afflitti, perché quest’intervento di Dio, col quale Egli vuole effettivamente esercitare la sua sovranità in loro favore, è alle porte. Con la missione di Gesù, “Dio ha avviato un processo che deve sboccare nella venuta gloriosa del suo Regno”.

Le beatitudini sono uno sguardo di Dio sugli uomini. Il vangelo di Luca dice che Gesù vede i discepoli e dice: “Beati voi poveri perché vostro è il regno di Dio”.

Gesù ci vede così e ci prospetta scelte e strade in cui l’essenziale è il contrario di quello che a volte ci propongono o che ci fa forti.

Il metodo del vangelo di Luca non è solo quello di informare il lettore su quello che Gesù ha detto e fatto, il vangelo vuole far entrare l’insegnamento di Gesù nella vita. Di questo dovremo prendere coscienza e domandarci se le beatitudini cerchiamo di farle vita o meno! Dietro la proposta di Luca (le 4 beatitudini contrapposte a 4 guai) vi è la comunità cristiana, quella comunità che crede veramente all’adempimento delle parole che gli evangelisti hanno raccolto e successivamente codificato per il bene della stessa.

Tra lo sguardo di Gesù e quello nostro c’è tanta differenza. Il nostro vedere è un po’ egoista, noi vediamo l’apparenza e questo di appaga, ci soddisfa e diciamo questa persona è così. Il vedere di Gesù è diverso egli va oltre quello che appare perché scende in profondità delle persone.

Gesù vede i poveri come coloro a cui appartiene il Regno; vede gli affamati come coloro sperimenteranno la cura del Padre; vede gli afflitti come coloro che conosceranno un Dio che consola; vede i perdenti come coloro che si aprono alla vera ricchezza, alla più grande ricompensa.

E vede i ricchi, i gaudenti, i sazi, come persone che non possono aprirsi a nulla di più di ciò che già hanno, come persone chiuse nel loro presente, persone per cui la vita è tutta in ciò che vivono qui ed ora. Il vedere di Gesù, allora, è diverso dal nostro, i suoi occhi sono pieni di luce divina e penetrano nell’intimo dell’uomo.

Nelle beatitudini lo guardo di Dio è per i poveri, gli affamati, i piangenti, i disprezzati, ma è anche avvertimento ai ricchi e ai gaudenti.

Per noi che ci diciamo suoi discepoli le beatitudini sono un incoraggiamento nel cercare di vedere con gli occhi di Gesù realtà e situazioni che allontaniamo o disprezziamo.

La differenza sta proprio nell’accogliere persone e situazioni che oggi la “cultura dello scarto” ci ha fatto distanziare e snobbare.