L’importanza strategica delle zone umide

di Angelo Sanzò – Presidente Comitato Scientifico Legambiente Molise

Per celebrare la Giornata Mondiale delle Zone Umide, Legambiente Molise ha organizzato una passeggiata didattica lungo il fiume Biferno. Risorsa, quella delle zone umide, importantissima, non solo dal punto di vista naturalistico, ma anche e soprattutto, da quello sociale ed economico. La loro origine coincide, in modo massivo e diffusivo, con l’inizio del complesso aumento delle temperature sull’intero pianeta, a seguito della glaciazione Wurm, l’ultima dell’era geologica Neozoica.

Il successivo scioglimento di gran parte dei ghiacciai delle nostre montagne provocò il trasporto verso valle di enormi quantitativi del materiale detritico, da cui il progressivo riempimento di tutti gli attuali fondovalle alluvionali. La pianura Padana e la corona dei laghi di origine glaciale sovrastanti, sono la prova inconfutabile della precedente situazione geoambientale. Per la restante frazione del territorio fanno da testimone sia le valli intermontane appenniniche, che le attuali pianure costiere, quelle che bordano larga parte dell’odierno profilo dell’italico territorio.

La conseguente realizzata ricchezza di zone molto acquitrinose rese pressoché impraticabile e/o inutilizzabile larga parte delle aree maggiormente colpite, cioè quelle poste alle minori quote altimetriche.

Da qui l’inevitabile obbligo per l’uomo, cacciatore prima, nell’inseguire e riqualificato pastore poi, nel condurre gli animali, a base del suo sostentamento, nella ricerca dei pascoli migliori, di saper convenientemente abbinare le stagioni ai luoghi, oltre che per i loro livelli altimetrici, anche in base al grado di latitudine di riferimento.

Sono attualmente considerate zone umide, tanto le aree continentali coperte di acqua, quali laghi, stagni, corsi d’acqua e delta fluviali, paludi, quanto quelle litoranee marine, entro una contenuta profondità, come quelle lagunari, ma anche ogni altro ambiente artificiale come canali, vasche e qualunque altro bacino acquoso a servizio delle umane esigenze e attività.

Per lunghi periodi storici è stato nutrito, nei confronti delle paludi e zone acquitrinose, un forte e ancorché giustificato timore, in particolare, la malaria, la malattia che per secoli ha costituito una vera e propria piaga sanitaria, oltre che economica e sociale, per larghe fasce di popolazioni.

Le grandi opere di bonifica, sviluppatesi nel tempo e l’uso massiccio e diffuso di potenti insetticidi, una volta fornite le modalità per un accettabile positivo controllo dell’incombente avversità, hanno permesso di ripensare ad un nuovo, positivo ruolo delle zone umide, in riferimento alla loro ricaduta, in quantità e qualità, sulla biodiversità, nel senso più generale del termine.

Molte sono, infatti, in queste zone, le condizioni fisiche e biologiche che si realizzano, favorendo, di conseguenza, sia il controllo dei volumi idrici correnti e stagnanti, sia la regolazione della biodiversità, vegetale e animale, con valori numerici altrove impensabili.

In esse è presente un’estesa frazione della comunità dei viventi della biosfera, in grado di svolgere importanti azioni di contenimento di gas serra e mitigazione degli effetti sui cambiamenti climatici. Inoltre, come ad esempio avviene nelle piane alluvionali, nel fungere da serbatoi di accumulo di risorsa idrica, diventano preziosi strumenti regolatori nell’opera di contrasto ai disastrosi impatti ambientali, causati dagli evidenti fenomeni estremi, ormai in atto, tipici dei cambiamenti climatici. Le stesse aree, infatti, così come si comportano da serbatoi di accumulo della risorsa idrica, durante i periodi piovosi, ugualmente agiscono da dispensatori della stessa, nel riconsegnarla all’ambiente fisico e quindi alla generalità dei viventi.

Purtroppo, i fattori che agiscono sulla loro esistenza o quantomeno sul loro declino e/o sulla loro efficienza eco sistemica, sono numerosi e di non facile, favorevole gestione. L’agricoltura intensiva, il venir meno delle attività agro pastorali, l’alterazione degli equilibri idrici, la diffusione dell’inquinamento in luoghi mai prima raggiunti, il sempre più invasivo contatto con specie aliene, il dissennato consumo di suolo, non fanno altro che erodere e/o comunque, limitare tutto quanto di positivo deriva dalla presenza geo-biologicamente attiva di tali risorse.

Sono tanti e tali i molteplici servizi che le zone umide rendono disponibili, che diventa indiscutibile sollecitare l’impegno nell’agire per il loro mantenimento e/o ripristino. La loro preziosa presenza va dal fornire acqua e cibo per soddisfare le primarie esigenze per la sopravvivenza di un alto numero di specie, a quella di filtro, ad opera della vegetazione, per impedire o quantomeno rallentare l’assorbimento di sostanze inquinanti. È, pure, di fondamentale importanza la loro azione nel fornire l’acqua per l’irrigazione e/o per altre necessità saltuarie o comunque occasionali, come nel diventare fornitore della risorsa idrica nei malaugurati casi d’incendi boschivi o di qualunque struttura a servizio dell’uomo.

Infine, a corollario di tutto, in riferimento a quanto finora riportato, è da tener ben presente quanto le zone umide, sparse sui nostri territori, per le tante e varie caratteristiche fisiche e biologiche descritte, rappresentino un elemento fondamentale, da proteggere per arricchire il livello di biodiversità in ogni dove. Non solo, ma è bene ricordarle anche per la loro insostituibile azione nell’opera di mitigazione dei cambiamenti climatici, nei confronti dei quali qualunque positiva azione è sempre favorevolmente accettata.