Se a livello nazionale il liceo cala (di poco) nelle scelte di orientamento dei ragazzi italiani e a livello regionale tiene ma non sbanca, a Termoli i licei classico e scientifico sono molto gettonati. Il dato sulle nuove iscrizioni, a conclusione della prma fase di orientamento, confermano un forte interesse e una crescita netta. 219 – finora – i nuoviiscritti dell’Alfano, che tradotto in percentuale significa un +16%di crescita, in controtendenza con i dati regionali forniti solo qualche giorni da dall’Ufficio Scolastico e elaborati nel nostro approfondimento.

La dirigente dell’Alfano Concetta Rita Niro, al termine della prima fase di iscrizioni per il 2022/2023, fa sapere che il prossimo anno le classi prime del liceo classico a Termoli saranno tre (quest’anno sono due) e quelle del liceo scientifico saranno 7 o addirittura 8 considerando tutti gli indirizzi proposti: scientifico, scienze umane e sportivo.

Il numero dei nuovi iscritti per il 2020/21 nelle stesse scuole si era fermato a 170, e l’anno successivo 2021/22 era salito a 190. Ogi ci sono 30 iscritti in più, cifra che potrebbe ulteriormente salite. “Questi dati – commenta Niro – dicono che negli anni continua a crescere la fiducia dei giovani e delle famiglie per la nostra scuola e la nostra proposta educativa”.

Lla dirigente ringrazia in una nota scritta le famiglie, i docenti, tutto lo staff dell’ Alfano e ricorda le tante difficoltà affrontate negli ultimi due anni complice una pandemia che ha fortemente penalizzato proprio l’offerta formativa, e che il mondo della scuola a livello locale ha provato non soltanto a superare ma a vincere, cominciando una inversione di rotta che, se non altro, restituisce un po’ di fiducia nel futuro.