di Antonio Andriani

Fiocchi di neve, giusto ne’ ricordi

entra un sospiro di bora giuliana,

basta ed avanza a confermar l’inverno.

Bordeggia su l’Audace, cinge accordi

ruffiani e va, la diaccia tramontana

allo Specchi si siede sull’eterno:

innanzi al mare, sorseggia un caffè

offerto dalla Mula, con i bignè.

AntonioAndriani02022022 Parafrasi = questa poesia endecasillaba, denominata strambotto, presenta il seguente schema metrico: ABCABCDD. Dal punto di vista stilistico, essa ha un’altra peculiarità, oltre al titolo orizzontale ce n’è uno verticale, composto dalle otto lettere che fungono da capoverso, acrostico; dunque il titolo completo recita: LÌ, ALLO SPECCHI SI GUARDA FEBBRAIO, altro endecasillabo. Dal punto di vista metrico, è doveroso precisare che il primo, quarto, quinto, sesto ed ottavo verso sono a maiore, ossia con l’accento tonico sia sulla decima che sulla sesta sillaba; il secondo, terzo e settimo verso sono a minore, con l’accento tonico che cade sulla decima e la quarta sillaba. L’unico lemma che vorrei spiegare è: eterno; nella prima stesura ho preferito esterno, ma spero si capisca che il vento preferisca consumare sull’esterno, luogo che grazie allo scenario diventa eterno, senza dubbio. È considerato il Caffè dei Caffè per l’enorme consumo quotidiano in tazzina. Primo Caffè in Italia con un’affluenza annuale di un milione e mezzo di avventori è frequentato dai triestini e dai turisti provenienti da tutto il mondo; esso si trova in Piazza Unità d’Italia 7 che, senza tema di smentite, è tra gli scenari più belli della nostra nazione. A dare il nome al Caffé tanto amato da letterati quali Joyce, Svevo e Kafka, fu l’idea del primo gestore di ricoprire le pareti con incisioni realizzate su specchi in ricordo di un fatto storico verificatosi in Europa nell’800. Gli specchi davano luce al locale anche al tramonto, consentendo così la permanenza dei clienti senza l’uso di lampade ad olio.