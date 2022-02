L’Eterno ritorno del secolo breve

di Patrizio Perazzelli, Prof. di Storia e Filosofia

Il 30 Dicembre del 1922 nasceva l’Unione Sovietica dopo una sanguinosa guerra civile che ha cambiato radicalmente l’impostazione politica di un paese economicamente arretrato e feudale. Il nuovo corso nel cuore dell’Eurasia stravolgerà gli equilibri geopolitici gestiti dalle nazioni occidentali e provocherà un senso di ansia generale per le sorti del capitalismo mondiale. Di lì a poco, grazie ai piani quinquennali di Stalin, l’URSS diventerà una potenza industriale e militare in grado di competere con i paesi europei e con gli Stati Uniti.

Con la fine della Seconda guerra mondiale, la politica internazionale sarà determinata dal confronto tra il blocco capitalista e il blocco comunista, entrambi orientati verso un allargamento delle loro reciproche sfere d’influenza su porzioni di Pianeta sempre più ampie. Inizia così la Guerra fredda, un confronto militare, ideologico ed economico in cui le due parti in campo non si sono mai affrontate in un conflitto esplicito, ma sempre mediante il coinvolgimento di altri paesi su cui avevano intenzione di estendere la propria influenza. Con questa espressione s’intende anche quello stato costante di tensione che potrebbe sfociare in un conflitto aperto a carattere nucleare, in grado di mettere a repentaglio le sorti dell’umanità.

Con la caduta del Muro di Berlino del 1989 termina anche la Guerra fredda. Il blocco comunista dominato dall’URSS si sgretola e inizia una nuova epoca che sembra voler archiviare definitivamente tutti gli schemi e le ideologie del Novecento. Quest’ultimo definito dallo storico Hobsbawm “Il Secolo breve”, perché considerando la velocità dell’accavallarsi dei suoi eventi travolgenti, inizia con la Prima guerra mondiale e termina con la caduta del Muro di Berlino.

Con l’invasione russa dell’Ucraina gli schemi del Novecento sembrano riemergere con tutta la loro forza. Nell’era digitale della globalizzazione e del neoliberismo mondiale si riaffacciano come un fulmine a ciel sereno le avanzate dei carri armati, i colpi di artiglieria, i bombardamenti aerei. E tutto questo avviene dopo due anni di pandemia. Come all’epoca dell’influenza spagnola. Il copione si ripete. Corsi e ricorsi storici direbbe Vico. Eterno ritorno dell’uguale direbbe Nietzsche.

E noi cosa possiamo dire? Nulla. Restiamo in silenzio di fronte ai nostri social, ai grandi centri commerciali, alle nostre e-mail, ai nostri pacchi Amazon e ai nostri smartphone.

La nostra afasia proviene dal fatto di non essere in grado come opinione pubblica di esprimere una presa di posizione netta in merito a questa vicenda. Anche il pacifismo si è estinto. Il mondo globalizzato di internet e del mercato ci hanno dato l’illusione di poter trascendere oggettivamente il conflitto umano. Ci siamo illusi che solo le zuffe sui social fossero la realtà. Ma ora ci siamo svegliati nella concretezza spaventosa di edifici che cadono, eserciti in marcia e carri armati che invadono città.

Il secolo breve sembra tornare come uno spettro da un passato che forse abbiamo tentato troppo presto di cancellare.

foto @ilsussidiario.net