Rifiuti pericolosi, speciali, soprattutto eternit. Un materiale che in Italia è stato messo al bando nel 1992, e per il cui smaltimento sono stati previsti miliardi e miliardi. Eppure non è infrequente ritrovare le onduline, lastre di amianto provenieti soprattutto da coperture di tetti nei fabbricati rurali, nelle campagne del basso Molise.

È successo ancora, stavolta in contrada Ramitelli a Campomarino, a ridosso della Strada Provinciale 129. La polizia locale di Campomarino ha scoperto la discarica, costituita in larga parte proprio da lastre di eternit e da altri rifiuti speciali. Rifiuti che saranno messi in sicurezza e campionati, come fanno a sapere i vigili urbani che attiveranno anche le necessarie operazioni di bonifica tramite incapsulamento.

È una tecnica che chiude l’eternit per evitare la dispersione di particelle nell’ambiente. Le particelle di questo materiale sono infatti considerate, sulla base di numerosi studi scientifici che hanno stabilito il nesso di causa effetto, altamente pericolosi per la salute umana e per le malattie neoplastiche. Sempre i vigili urbani hanno attivato il procedimento istruttorio all’autorità giudiziaria per abbandono di rifiuti, sulla base delle norme che disciplinano la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento.

In questo periodo, segnatoda un proliferare di cantieri anche piccoli in fabbricati da riammordernare con i benefici previsti dal superbons, triplicano gli abbandoni dei rifiuti edili. Le indagini sono concentrate proprio sui costruttori che accelerano in maniera illegale la procedura di smaltimento dei rifiuti speciali abbandonandoli dove capita e contribuendo ad avvelenare l’ambiente.