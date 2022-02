L’Anpana celebra Carmelina, da un anno cane di quartiere accudito

Nonostante sia stato un anno che verrà ricordato come fortemente caratterizzato dalla pandemia di Covid-19, il 2021 ha portato in dote anche belle storie. Come quella di Carmelina, una bellissima maremmana che era uno dei tanti (forse troppi) randagi che vagano per i paesi del Molise.

Malnutrita e colpita da una piometra, Carmelina è stata adottata da un condominio di Campomarino con i suoi abitanti che hanno contribuito a rifocillarla e a curarla. E, grazie all’ausilio della Sezione Provinciale di Termoli dell’Associazione Nazionale Provinciale Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A), la splendida maremmana ha ricevuto lo scorso anno la nomina a “Cane di quartiere libero accudito” come previsto dall’art. 7-ter della Legge Regionale Molise del 24 giugno 2011 n. 12., sotto la tutela del Comune di Campomarino.

Sabato scorso 29 gennaio, una delegazione dell’A.N.P.A.N.A di Termoli guidata dal Presidente Felice Lategano si è recata a Campomarino proprio per celebrare il primo anniversario del “titolo” ricevuto da Carmelina.

I soci A.N.P.A.N.A hanno consegnato alla maremmana un regalo graditissimo: una bella confezione di crocchette per cani. Una “celebrazione” semplice ma molto toccante, suggello di una storia che speriamo possa fungere da apripista per altre similari.