L’Air Termoli torna al successo: Nuovo basket Aquilano superato 79-51

Secondo successo stagionale per l’Air basket Termoli che nel 15esimo turno della Serie C Gold Abruzzo/Molise ha superato davanti al pubblico del Palasabetta il Nuovo basket Aquilano per 79-51.

La formazione di coach Mike Del Vecchio ha condotto la partita fin dall’inizio ma dopo un sostanziale equilibrio durato nei primi tre periodi, nell’ultimo quarto ha dilagato portando a casa una vittoria che aspettava da troppo tempo.

Con questo successo la formazione termolese abbandona l’ultimo posto in classifica e sale a 4 punti, appaiata alla Teate basket Chieti. L’altra molisana del torneo, la New Fortitudo Isernia, ha vinto in trasferta proprio contro l’ultima in classifica, cioè la pallacanestro Farnese Campli con il punteggio di 59-75.

Air Basket Termoli – Nuovo Basket Aquilano 79-51

Air Basket Termoli: Marinaro 7, Del Grande 2, Marcone 9, Palumbo , Hulsen 8, Fredes 11, Zacchigna 2, Suriano 17, Luzza 15,Bantsevich 6

All: Del vecchio, Ass. all : Bertinelli

Nuovo Basket Aquilano: Aristotile , Oriente 3,Nardecchia M .,2 Nardecchia N. 6, Alessandrini2 ,Caldarelli ,Antonini 2,Tuccella , Schiavoni 13,Cecchi 14,Klevinskas 7,Belmaggio 5. All. Stirpe; Ass: Gioia; D. .: Nardecchia

Parziali: 21-16, 15-12, 14-15, 29-8.

Progressivi: 21-16, 36-28, 50-43, 79-51.

foto Facebook Air Basket Termoli