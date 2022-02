L’Air Basket Termoli lotta ma cede al Vasto: finisce 73-67

Continua la stagione avara di soddisfazioni per l’Air Basket Termoli, superata ieri in trasferta di misura dal Vasto Basket nella 14esima giornata della serie C Gold Abruzzo/Molise di pallacanestro.

Punteggio finale 73-67 per i biancorossi al termine di una gara molto combattuta che ha visto i termolesi davanti all’ultimo intervallo per poi essere superati proprio nel periodo conclusivo. Per i molisani da segnalare i 18 punti di Luzza.

L’Air Basket Termoli resta ultima in classifica insieme con la Farnese Pallacanestro con appena 2 punti, per effetto di una sola vittoria e undici sconfitte stagionali.

Vasto Basket – Air Basket Termoli 73-67

Vasto Basket: Flocco, Marino 1, Di Tizio 6, Di Rosso, Ierbs, Murolo 19, Rupil 17, Raupys 16, Peluso 2, Mirone 12.

Air Basket Termoli: Marinaro 4, Del Grande, Marcone 11, Palumbo, Hulsen 2, Fredes 4, Zacchigna 3, Suriano 13, Luzza 18, Bantsevich 12.

Parziali: 23-18, 22-21, 7-14, 21-14.

Progressivi: 23-18, 45-39, 52-53, 73-67.

Successo per l’altra molisana del torneo, la New Fortitudo Isernia, che ha battuto per 86-77 in casa la Magic Basket Chieti e sale a 12 punti in classifica.