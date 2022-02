La pesca e la parola

Ogni pescatore desidera un’abbondate pesca, reti piene di buon pesce. Del resto il lavoro del pescatore è pesante e rischioso. Navigare di notte o affrontare il mare grosso non è sempre facile. I pescatori sono uomini “particolari” a volte vanno subito in collera, ma nello stesso tempo sanno essere molto affabili e generosi.

Simon Pietro e Andrea, Giacomo e Giovanni erano pescatori. Il loro lavoro si svolgeva sulle rive del lago di Genesaret o meglio chiamato al tempo di Gesù il mare della Galilea, in ebraico yam Kinneret (mare dell’arpa). Secondo una leggenda ebraica il suono delle onde di questo lago sono dolci come il suono dell’arpa.

Queste due coppie di fratelli sono i protagonisti della prima chiamata di Gesù, egli li vide, rimane con loro e poi gli fa una proposta strana: pescare uomini.

Gesù dalla barca di Simone annuncia la Parola alla folla. È interessante che le folle hanno desiderio di ascoltare la Parola e la spiegazione di Gesù.

L’abbondanza della pesca di Gesù è segno della benedizione divina. Già nel profeta Ezechiele si diceva che la pesca abbandonate era assicurazione dei favori di Dio (cf. Ez 47).

Nel vangelo la pesca è abbondante non per l’acqua ma per la Parola di Gesù. Simone si fida della parola di Gesù che non è pescatore e non sa le tecniche per la buona pesca e getta le reti di mattina.

Il paradosso è che un contadino istruisce un pescatore nell’arte del pescare.

Il vero miracolo non è l’abbondanza del pesce ma la forza della Parola che costituisce il nervo della buona notizia.

A Gesù non interessa che sei peccatore, egli guarda al futuro e il futuro è quello di far ri-vivere gli altri, a Simon Pietro dice: sarai pescatore di uomini!

Pescare significa togliere i pesci dall’acqua, loro ambiente vitale, e dargli la morte, pescare uomini è il contrario: togliere da un contesto di morte e dare vita.

Inizia così la storia dei primi discepoli di Gesù. Pescati dalla Parola diventato pescatori di uomini donando vita e vita in abbondanza.

Nella simbolica ecclesiale, la nave ha avuto tanto successo. I padri della Chiesa hanno sempre pensato alla Chiesa e alla comunità cristiana come ad una nave, così san Massimo di Torino del V secolo in un suo sermone: “la nave [che è la Chiesa] che suole non dare la morte, ma la vita a quelli che sono stati sollevati dai turbini del mondo come da flutti. Infatti come una barca di vimini intrecciati trattiene i pesci feriti sollevati dalle onde, così anche la nave della Chiesa rianima gli uomini liberati dalla tempesta. Dentro di sé, ripeto, la Chiesa ridà loro vita come ad esseri tramortiti”.

don Mario Colavita