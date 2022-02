La parola rivela il cuore

di don Mario Colavita

L’uomo della bibbia è un uomo concreto, diversamente dall’uomo occidentale, all’uomo biblico piacciono le immagini, dire e comunicare qualcosa di concreto differentemente, noi occidentali parliamo per idee che a volte non stanno per terra.

Nel libro del Siracide, un libro scritto nel II secolo a.C., vengono riportati alcuni detti ispirati alla sapienza divina rivelata a Israele, soprattutto nel dono della Legge (cf. Sir 24,22); essa è concessa da Dio a quanti lo temono e si sottomettono al suo volere.

Quello che colpisce è il dono della parola. In medio Oriente la parola sostituisce lo scritto, per mezzo della parola si concludono contratti, matrimoni, si può arrivare anche alla guerra.

Attraverso la parola è possibile misurare il valore di un uomo. I simboli del setaccio, della fornace e del frutto hanno valore illustrativo, e attestano che la presenza residua dei rifiuti, o la qualità di un vaso ceramico o di un albero, non possono essere valutati né giudicati prima di essere verificati.

Attraverso i salmi possiamo entrare nel cuore del credente e misurare il nostro amore a Dio. Il salmo 92 è un invito dolce alla lode a Dio. Delicato e premuroso il salmista ci invita a ricordarci di Dio, dice: “È bello dar lode al Signore/ e cantare al tuo nome, o Altissimo/, annunciare al mattino il tuo amore/, la tua fedeltà lungo la notte/, sulle dieci corde e sull’arpa, con arie sulla cetra/. Perché mi dai gioia, Signore, con le tue meraviglie/, esulto per l’opera delle tue mani/”.

I salmi hanno la forza di dilatare il cuore e farci entrare nel mondo della lode, del ringraziamento di Dio.

Attraverso le immagini/parole del cieco, l’occhio, la pagliuzza, la trave, l’albero i frutti buoni e cattivi, siamo riportati agli impegni comunitari.

Ogni singolo fedele a motivo del dono della fede è chiamato a mettere in partica gli insegnamenti di Gesù maestro.

Luca adatta le parole di Gesù al contesto della vita comunitaria, dove la qualità delle relazioni fraterne è indicativa della fede e della carità che devono ispirare ciascun membro.

Seguire Gesù non è facile, come non lo è seguire ogni cammino di crescita e di maturità. Fidandoci di lui, camminando sulla strada da lui tracciata, possiamo sperare frutti buoni.

Il credente non deve lasciarsi accecare dalla superbia o dalla presunzione, altrimenti sarà simile a un cieco che presume di guidare un altro cieco. Qui entra in gioco l’umiltà di seguire il maestro.

Se il discepolo accetta di un processo di formazione lungo e impegnativo, non privo di difficoltà, a lui si applicano le parole del vangelo: “ma ognuno, che sia ben preparato, sarà come il suo maestro” (Lc 6,40).

Uno dei pericoli che “accompagnano” le comunità è l’ipocrisia; è una parola che ricorda la maschera (non la mascherina) che nasconde e falsa.

Nel mondo greco antico l’ipocrita era l’attore che assumeva una parte da recitare. Nella comunità gli ipocriti rallentano il cammino e indeboliscono rapporti di fraternità e sincerità.

Infine l’immagine dell’albero e dei frutti. I latini dicevano “agere sequitur esse” (l’azione è conseguenza dell’essere), l’albero buono non può produrre che frutti buoni, contrariamente l’albero cattiv frutti marci.

Il frutto buono dell’uomo viene dalla sua parola, il suo parlare lo determina.

Se i frutti palesano la qualità dell’albero, le parole dell’uomo rivelano il suo cuore. La bocca non si esprime in maniera autonoma, ma è ordinata con il cuore, che nella tradizione biblica simboleggia la persona nell’unità della sua coscienza, intelligenza e libertà.

Il cuore è il tesoro intimo in cui l’uomo sceglie, progetta, decide. In questo senso, solo la qualità dei discepoli può rivelare la bontà o la malvagità del maestro, cui è affidato il compito di guidare la comunità.