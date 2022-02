Dopo 7 settimane circa il Molise torna sotto quota 7mila positivi, laddove questi erano arrivati a sfiorare la cifra di 10mila. Per la quarta settimana consecutiva il numero di guariti supera quello dei nuovi contagi, che diminuisce sempre più. Continua a scendere la pressione sull’ospedale Cardarelli dove i degenti Covid sono arrivati a 27, e dunque sono 4 in meno di domenica 20 febbraio e 21 in meno di domenica 13 febbraio.

Nel dettaglio, nel periodo 21-27 febbraio i nuovi contagi sono stati 1.761. Nelle precedenti rilevazioni settimanali erano stati 2.065 (la scorsa settimana), 2.569, 2.662, 2.683, 2.969, 4.106, 2.679 e, solo tornando indietro nel periodo a cavallo tra fine dicembre e inizio gennaio, 1660, cifra simile a quella di oggi. Parliamo sempre di centinaia di diagnosi quotidiane, ma va detto che di pari passo (anzi di più) ad esse ci sono i numeri delle guarigioni. Negli ultimi 7 giorni queste sono state 2.427, e prima ancora i numeri erano stati: 2.652, 3.696, 3.520, 2.349, 1.672. Di seguito un’infografica riassuntiva degli ultimi due mesi.

Ergo, gli attualmente positivi in Molise sono scesi a 6.580. Erano poco più di 7.200 una settimana fa. Questa la distribuzione comune per comune. Mappa

Rispetto alla settimana scorsa e alle due precedenti è sceso il numero delle vittime: in 7 giorni sono spirati in ospedale 5 pazienti Covid, tra cui uno in Terapia intensiva e gli altri nel reparto Anziano Fragile. 77, 78, 81, 88 e 89 anni le rispettive età, per una media di oltre 82 anni (e una mediana di 81). Nei 7 giorni precedenti erano morti 8 degenti in ospedale, in quelli prima 13.

Gli ingressi in ospedale (tutti nei reparti a media-bassa intensità) sono stati 16 (11 la settimana precedente) ma ci sono state anche 15 dimissioni (20 la settimana precedente). Attualmente (dato di ieri sera) risultano ricoverati in 27: 13 sono in Malattie Infettive, 12 nel reparto per anziani e solo 2 (ieri purtroppo è morto uno dei pazienti intubati) in Terapia intensiva. Numeri che riportano il quadro a una pseudo-normalità.

QuotidianoSanità ha così titolato un articolo ieri: “Il Covid esce dalle prime pagine. Ma il virus non è scomparso e in autunno potrebbe tornare a colpire”. Che nella stagione autunnale si dovrà fare i conti con una nuova ondata è opinione anche del coordinatore del Cts (in fase di dismissione) Franco Locatelli, che lo ha dichiarato ieri alla trasmissione televisiva Che Tempo Che Fa. Chiaramente tutto è cambiato e con l’arma della vaccinazione periodica si scongiureranno i rischi così come li abbiamo conosciuti. Ma è chiaro, come la cronaca racconta, che la pandemia sta uscendo dalla lista (o almeno dalla cima di questa) delle preoccupazioni (purtroppo vi è entrata la drammatica realtà della guerra, ndr). I numeri dell’epidemia, d’altronde, corroborano un tale atteggiamento, finalmente meno ansiogeno.

Ci si avvicina – d’altra parte – sempre più alla fine dello stato di emergenza (31 marzo) e in contemporanea alla stagione primaverile e poi a quella estiva. La liberazione dall’angoscia pandemica è servita.