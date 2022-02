Dal sogno di guadagnare punti preziosi alla disfatta. Tutto in pochi minuti. Nonostante l’ottimo avvio e il vantaggio iniziale, alla fine il Campobasso perde lo scontro diretto con la Paganese (2-1) e interrompe la striscia di risultati utili consecutivi.

Lupi senza gli squalificati Menna, Persia e Tengorank in questa gara valida per la settimana giornata del girone di ritorno. Non c’è nemmeno Zammarion: il portiere rossoblù si è infortunato alla vigilia del match. Tra i pali dunque si rivede Raccichini, mentre al fianco di Dalmazzi in difesa c’è Sbardella. Fabriani e Pace sugli esterni. Centrocampo a tre con Bontà, Ladu e Candellori. Infine il tridente d’attacco è composto da Emmausso, Liguori e Di Francesco. Rossoblù alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo contro l’unica squadra – la Paganese, appunto – battuta al Selvapiana.

Il Campobasso ha più benzina nel motore, la partenza è col botto. I Lupi prima sfiorano il gol con Emmausso, il suo diagonale lambisce il palo (2′). Poi ingranano la quinta, mettono la freccia e passano in vantaggio con Di Francesco che al 7′ gonfia la rete di casa. E’ il gol dello 0-1. Il magic moment continua anche dopo il vantaggio: i Lupi potrebbero raddoppiare e chiudere la pratica nel primo tempo, ma Ladu ed Emmausso non sono precisi. Azzurrostellati in affanno: la reazione dei locali si sostanzia in un paio di buone occasioni con Castaldo (11′ e 14′).

La Paganese raggiunge il Campobasso poco prima della pausa: al 43′ cross dalla destra di Cretella, colpo di testa di Castaldo. Raccichini respinge sui piedi di Firenze, il suo tap-in è vincente (1-1). La situazione si ribalta completamente al rientro in campo: cross di Tommasini, insacca Cretella (47′). Padroni di casa in vantaggio col risultato di 2-1, ora sono i Lupi a dover inseguire. Al 56′ Raccichini viene chiamato agli straordinari sul siluro di Bensaja.

La gara del Campobasso si fa ancora più in salita al 61′: Bontà viene espulso dopo aver beccato la seconda ammonizione. Mister Cudini decide a questo punto di inserire Giunta per rinforzare il centrocampo e Rossetti in attacco. Rossoblù sfortunati al 74′: il bolide di Pace si stampa sulla traversa. Proteste degli ospiti quattro minuti dopo per un fallo di mano commesso in area da un calciatore della Paganese: il Campobasso chiede un rigore che l’arbitro non ravvede. Si vede poco altro: prevale la stanchezza, i ragazzi allenati da Cudini non riescono ad essere incisivi. Anzi, la Paganese sfiora il terzo gol con Scanagatta nel primo dei sei minuti di recupero. Ma la partita non è finita: Pace dribbla un paio di avversari e poi calcia fuori. Il Campobasso si mangia le ‘mani’ per aver gettato alle ortiche una sfida decisiva nella lotta per non retrocede. E fra sette giorni al Selvapiana arriva il temibile Monopoli.

IL TABELLINO

PAGANESE: Baiocco; De Santis, Sbampato, Celesia; Martorelli (81’ Tissone), Cretella (71’ Zanini), Firenze, Bensaja (89’ Scanagatta), Manarelli (89’ Brogni); Tommasini (81’ Diop), Castaldo.

ALL.: Grassadonia

CAMPOBASSO: Raccichini; Fabriani Sbardella, Dalmazzi, Pace; Bontà, Ladu, Candellori; Liguori (66’ Rossetti), Emmausso (84’ Merkaj), Di Francesco (66’ Giunta).

ALL.: Cudini

ARBITRO: Zamagni di Cesena

Assistenti: Pintaudi di Pesaro e Conti di Seregno. Quarto ufficiale Bocchini di Roma 1.

MARCATORI: 7’ Di Francesco (C), 43’ Firenze (P), 47’ Cretella (P).

Note: espulso al 62’ Bontà per doppia ammonizione. Ammoniti Dalmazzi, Bontà (C), Bensaja, Castaldo, Cretella, De Santis, Firenze, Martorelli (P). Presenti circa 700 spettatori di cui 200 da Campobasso.