E’ una notte magica, nonostante il gelo in cui si gioca la partita contro il Monopoli: il Campobasso strappa una vittoria importante e riscatta la sconfitta di sabato scorso contro la Paganese.

Davanti a circa 1600 tifosi, si gioca l’ottava giornata di ritorno in questo turno infrasettimanale. Difesa ‘esperta’ con Sbardella, Menna, Dalmazzi e Pace. A centrocampo torna dal primo minuto Tenkorang, schierato al posto dello squalificato Bontà e che si rivelerà uomo-partita. Completano il reparto Candellori e Persia. In attacco Merkaj, Emmausso e Di Francesco.

di 7 Galleria fotografica Campobasso-Monopoli









Il primo squillo è dei rossoblù, oggi in campo con la divisa viola: Tenkorang fa venire i brividi alla difesa pugliese non solo per il vento freddo che soffia sullo stadio di contrada Selvapiana, ma anche perchè al 10′ non insacca per pochissimo con un colpo di testa. Il Campobasso gestisce la palla e non si scopre. Al 21′ prova l’affondo con Emmausso atterrato vicino alla lunetta dell’area di rigore. E’ lo stesso fantasista campano a battere la punizione, ma calcia malissimo. La partita si accende solo negli ultimi cinque minuti del primo tempo, quando il Campobasso inizia a premere sull’acceleratore e confeziona due palle gol. La prima al 40′: cross di Tenkorang, il tiro di Emmausso viene deviato in angolo. Dal successivo corner sempre il 21enne centrocampista ghanese è ben appostato ma spedisce la palla tra le braccia del portiere avversario. Ribaltamento di fronte pochi secondi dopo, Starita è solo in area, Menna recupera. E’ la prima occasione per il Monopoli. I locali hanno un’altra chance con Merkaj al 43′. Poi rompono l’equilibrio del match al 58′: assist di Sbardella, Tenkorang è un falco e gonfia la rete avversaria. 1-0 per il Campobasso.

Qualche minuto di apprensione intorno al 70′ per la testata ricevuta da Emmausso subito soccorso dallo staff medico. Mentre non ci sono problemi per Raccichini che blocca la punizione di Viteritti al 75′. Il Campobasso intanto prova a chiudere i giochi: bello l’assist di Pace che libera Emmausso, la difesa respinge (78′). Per fortuna dei rossoblù la girata di Rossi finisce alta sulla traversa all’80’. E’ l’unica occasione degli ospiti da cui ci si aspettava un furioso forcing finale.

Paura per Emmausso protagonista di una brutta caduta all’85’: si fa male la spalla ma stringe i denti e resta in campo. Invece Liguori, da poco entrato, impegna il portiere del Monopoli che blocca a terra (88′). Nei sei minuti di recupero decretati dall’arbitro, il Campobasso chiude gli spazi e al triplice fischio festeggia il successo. La squadra di Cudini ottiene tre punti d’oro per la salvezza e finalmente regala la seconda vittoria casalinga ai propri infreddoliti tifosi: il tabù Selvapiana viene finalmente sfatato, il primo successo davanti al pubblico amico risale allo scorso 3 ottobre. E domenica prossima i Lupi sono attesi da un’altra sfida delicata contro la capolista Bari.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Raccichini; Sbardella, Menna (82’ Fabriani), Dalmazzi, Pace; Candellori, Persia (74’ Vanzan), Tenkorang; Merkaj (83’ Liguori), Emmausso, Di Francesco (64’ Rossetti).

Allenatore: Mirko Cudini

MONOPOLI: Loria; Arena, Bizzotto, Mercadante (66’ Bussaglia); Viteritti, Piccinni (66’ Rossi), Quaini (46’ Morrone), Langella (74’ D’Agostino), Guiebre; Grandolfo (66’ Natalucci), Starita. Rossi, Bussaglia.

Allenatore: Alberto Colombo

Arbitro: Roberto Lovison di Padova.

Assistenti: D’Angelo di Perugia e Biffi di Treviglio. Quarto ufficiale Gianluca Catanzaro di Catanzaro.

Rete: 58’ Tenkorang (C).

Note: ammoniti Persia (C), Mercadante, Natalucci, Quaini, Starita (M). Presenti circa 1600 spettatori di cui una cinquantina da Monopoli.