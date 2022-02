Slitta di una settimana l’atteso appuntamento con la Fiera di Campobasso che si svolge l’ultima domenica di ogni mese nell’area del parcheggio di Contrada Selvapiana (Curva sud).

A causa dell’arrivo della neve prevista per domenica 28 febbraio, l’Anva Confesercenti ha scelto di posticipare l’evento a domenica 6 marzo. La manifestazione, che nel corso del tempo ha raggiunto picchi rilevanti di apprezzamento da parte dei consumatori, è diventata un appuntamento immancabile.

In città arriveranno 120 ambulanti che, allestiti i propri banchi per la vendita, consentiranno alle migliaia di persone che accorrono da tutta la provincia di apprezzare i prodotti di qualità in vendita.

La Fiera ospita soprattutto espositori del Molise ma un buon 40 per cento arriva anche dalla Puglia, dalla Campania e dal Lazio.

Il settore merceologico va per la maggiore con la biancheria per la casa, l’abbigliamento, le calzature e l’intimo, ma sono tanti anche i prodotti tipici presenti.

In ogni occasione, organizzata solitamente a fine mese, i visitatori possono acquistare tipicità alimentari provenienti da tutto il Molise ma anche prelibatezze provenienti dalla regioni vicine.

Quindi, oltre a tutto ciò che può tornare utile per la casa o per la cura personale, spazio ai formaggi locali, per poi proseguire con i salumi e i prodotti a base di tartufo, passando all’ortofrutta, al miele e a gustose ghiottonerie dolciarie. Insomma l’appuntamento è di quelli che non si possono perdere e per il mese di febbraio bisognerà aspettare il prossimo 6 marzo.