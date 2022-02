La Gigafactory a Termoli si farà: accordo trovato fra Stellantis e Governo

La Gigafactory Stellantis si farà a Termoli. L’anticipazione arriva dalle pagine del quotidiano La Repubblica stamane 8 febbraio. L’ufficialità potrebbe arrivare nelle prossime ore dopo le firme che daranno il via a un investimento di oltre 2,5 miliardi di euro da parte dell’azienda nata dalla fusione Fca-Psa con un contributo pubblico dello Stato italiano di circa 370 milioni che andranno a ricadere sulle linee produttive e su diversi strumenti necessari per la riconversione dello stabilimento Fiat di Rivolta del Re.

Soltanto tre settimane fa la realizzazione della prima fabbrica di batterie e celle di batterie di Stellantis in Italia (e terza in Europa) era stata messa in dubbio per quanto riguarda la localizzazione a Termoli, dal Ceo di Stellantis Carlos Tavares che proprio all’indomani di quelle dichiarazioni capaci di mettere in allarme un intero territorio, era stato in visita allo stabilimento termolese senza però garantire ai sindacati l’investimento di cui si parla da quest’estate.

Adesso la situazione pare sbloccata secondo quanto scrive oggi il quotidiano nazionale La Repubblica, solitamente molto informato sui fatti, senza contare che da qualche tempo lo storico quotidiano è passato sotto la gestione di Gedi Gruppo Editoriale che fa riferimento alla Exor, la società controllata dalla famiglia Agnelli-Elkann.

Secondo quanto si legge su Repubblica, mercoledì mattina 9 febbraio a Palazzo Chigi il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incontrerà il Sottosegretario alla presidenza Roberto Garofoli e gli altri ministri, Daniele Franco dell’Economia, Enrico Giovannini della Transizione Energetica e Roberto Cingolani della Transizione Ecologica e insieme faranno il punto sulle misure da varare.

Tra queste appunto il contributo a favore di Stellantis per la Gigafactory di Termoli. Per il Governo infatti perdere l’investimento di Stellantis in Molise avrebbe significato mettere a serio rischio migliaia di posti di lavoro (2.400 gli occupati solo nello stabilimento termolese, senza contare l’indotto) proprio nel momento in cui l’Italia si avvia a un cambiamento epocale in termini di transizione ecologica e quindi di produzione e occupazione. Anche per questo i sindacati avevano chiesto maggiore chiarezza anche prima del piano industriale che l’azienda dovrà svelare il prossimo 1 marzo.

Termoli sarà la terza Gigafactory del gruppo automobilistico in Europa dopo quelle di Douvrin in Francia e quella di Kaiserslautern in Germania, due siti con capacità di 24 Gwh che garantiscono fornitura per 500mila veicoli ciascuno e si prevede che Termoli possa fare altrettanto.

Sempre secondo quanto scrive il quotidiano diretto da Maurizio Molinari, il Ministero dello Sviluppo Economico dovrebbe varare incentivi per l’acquisto di auto elettriche ma anche contratti di sviluppo, accordi di innovazione, misure per l’acquisto di macchinari e per il trasferimento tecnologico, fondi nazionali per l’innovazione oltre che fondi del Piano Nazionale di ripresa e resilienza a favore della ricerca e lo sviluppo.