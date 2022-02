La cucina molisana al Festival: tra i fornelli di Casa Sanremo una chef di Chiauci

Chissà quali manicaretti della tradizione molisana preparerà a Sanremo Ernesta Vassolo, chef molisana impegnata in questi giorni nella cucina di Casa Sanremo. Probabilmente farà conoscere tutte le pietanze più prelibate della nostra regione, in primis il miele della sua terra e dell’apiario di Castel del Giudice prodotto in Alto Molise e a Chiauci, il suo paese, da cui tutti la seguono sui social e fanno il tifo per lei. E chissà se nei suoi piatti proporrà il famoso tartufo molisano, di cui il territorio pentro (da cui arriva) è ricco.

Oltre alla oboista Simona Maffei, c’è un altro ‘pezzo’ del Molise al più importante Festival canoro del nostro Paese: Ernesta Vassolo infatti è titolare di un noto ristorante a Chiauci, paese della provincia di Isernia, ed è lady chef della Federazione Italiana Cuochi. Rappresenterà quindi il Molise tra i fornelli della celebre competizione canora.

Sin dalla tenera età, il suo sogno era quello di portare avanti la buona cucina. Un sogno giunto oggi nella cucina di Casa Sanremo, l’area hospitality del celebre Festival della Canzone Italiana e “casa” degli addetti ai lavori.

Ernesta Vassolo è una delle lady chef partite da tutta Italia, con la responsabile nazionale della Federazione Italiana Cuochi, Alessandra Baruzzi, per inondare di gusto le tavole sanremesi. Diplomata nella scuola alberghiera IPSSAR “G. Marchitelli” di Villa Santa Maria (CH), Ernesta Vassolo è vicepresidente provinciale di Isernia dell’Unione Cuochi Regione Molise e socia attiva del Dipartimento Solidarietà e Emergenza. Oggi a Sanremo è pronta per far conoscere la cucina molisana e le sue tipicità. Ernesta Vassolo ha rivolto un ringraziamento speciale agli chef Massimo Talia Presidente Regionale e agli chef Giovanni Colarusso e Giuseppe Scarano, presidenti provinciali, alla responsabile regionale lady chef Andrea Soledad Lopez e a tutti i soci dell’Unione Cuochi Regione Molise della FIC.