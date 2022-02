Risveglio sotto trenta centimetri di neve per Campobasso dopo la bufera della notte terminata attorno alle due dopo tre ore di intense nevicate. Le temperature in picchiata di queste ultime ore hanno interessato soprattutto la città capoluogo e i centri limitrofi. Ecco allora che questa mattina, lungo le strade scene, si è dato vita a scene che non si vedevano da tempo: i residenti armati di pale e scope hanno iniziato a liberare i portoni delle proprie case dalla coltre che si è accumulata nelle scorse ore e molti altri invece si sono messi all’opera per tirare fuori le macchine seppellite dalla nevicata.

Mentre, per la felicità dei più piccoli (ma non solo) complice anche la domenica, è stata una mattinata di slittini e rincorse a palle di neve.

di 22 Galleria fotografica Neve Campobasso









Problemi sono stati registrati a causa di diversi rami che, appesantiti dal peso della coltre, si sono spezzati precipitando per strada e impedendo la circolazione delle macchine. I vigili del fuoco, infatti, hanno dovuto eseguire in tal senso decine di interventi un po’ ovunque.

E’ stata una notte di lavoro anche per gli operatori della Sea. A comunicarlo è una nota del sindaco Roberto Gravina che precisa: “Sono stati operativi tutti i mezzi messi in strada dal primo pomeriggio del sabato, e cioè 46 mezzi muniti di lama spazzaneve e 4 mezzi muniti di lama e spargisale, oltre a un mezzo della Sea munito di lama e spargisale per gli interventi in emergenza”.

Dalla Sea invece fanno sapere che al momento la situazione è in via di progressiva normalizzazione e se ne approfitta per ricordare nuovamente che su tutti i veicoli transitanti sulle strade di pertinenza del Comune di Campobasso è fatto obbligo dell’uso di pneumatici invernali o, in alternativa, bisogna avere le catene da neve. Infatti, diverse sono state le segnalazioni di veicoli rimasti bloccati per la mancanza di pneumatici invernali.

E per domani – lunedì 28 febbraio – il primo cittadino del capoluogo ha disposto la chiusura delle scuole per gli istituti di ogni ordine e grado compresi gli asili e fli uffici di segreteria. Ordinanza resa necessaria dal fatto di dover procedere al meglio nelle operazioni di rimozione dei rami e degli alberi caduti sulle strade.

Oltre 40 centimetri di neve invece a Capracotta per la felicità degli amanti dello sci e della montagna. Immagini che mancavano un po’ dall’archivio invernale della nostra regione e che hanno portato sì (probabilmente) qualche disagio ma anche una ventata salutare di freschezza e di necessaria spensieratezza.