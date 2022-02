Prefettura di Campobasso, di Foggia e Rete Ferroviaria Italiana firmeranno un Protocollo d’intesa per vigilare ed evitare che le mafie mettano le mani sulle risorse in arrivo per i lavori del raddoppio ferroviario Termoli-Lesina. Lo ha annunciato il Prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta, a margine del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto questa mattina 17 febbraio nella sala consiliare del Comune di Termoli.

Le associazioni di categoria delle principali attività economiche del territorio hanno risposto presente: edili, commercianti, pescatori, agricoltori hanno voluto presenziare all’incontro voluto per fare il punto della situazione e mettere in atto delle strategie per evitare che la criminalità organizzata delle regioni limitrofe possano avere vita facile in Basso Molise, sfruttando le possibilità offerte dalle risorse in arrivo sulla costa molisana.

Riferimento evidente quindi alla Società Foggiana e alla mafia garganica e sanseverese, ma anche alla camorra campana, senza contrare che anche la ‘ndrangheta ha mostrato di aver allungato i propri tentacoli sul Molise.

Oltre al Prefetto, c’erano il Questore Giancarlo Conticchio e i vertici di tutti i corpi di polizia, il sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, ma anche il primo cittadino del capoluogo, Roberto Gravina.

Il Prefetto ha ricordato come appuntamenti di questo tipo siano necessari per “fronteggiare l’influenza della criminalità su questa regione, specie ora che arriveranno ingenti risorse per il raddoppio della linea ferroviaria”. Quindi ha menzionato il Protocollo d’intesa che “firmeremo a breve con la Prefettura di Foggia e Rfi”.

Cappetta ha ricordato i vari metodi di azione delle mafie: “il traffico di droga, i furti in agricoltura col cavallo di ritorno, gli appalti pubblici” facendo appello alle associazioni. “Devono darci una mano anche tramite segnalazioni anonime”.

“Incontri di questo tipo servono a recepire dalle associazioni di categoria segnalazioni e momenti di confronto utili alle forze dell’ordine per agire contro le infiltrazioni criminali” ha commentato il sindaco Roberti. “Termoli è in posizione sensibile – ha aggiunto – la presenza delle istituzioni qui è già un segnale di risposta”.