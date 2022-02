L’area delle Piane di Larino si candida a diventare il polo dell’industria agroalimentare molisana. La Fruttagel c’è da anni, l’incubatoio per polli Aia aprirà tra pochi mesi e c’è l’idea di un piccolo zuccherificio. Tutto in poche decine di ettari, laddove anche La Molisana aveva pensato a un nuovo stabilimento ma dopo la pandemia il progetto è stato accantonato, non si sa se definitivamente.

Quello di cui si parla in questi giorni è un impianto di produzione di zucchero dalle barbabietole voluto da un gruppo di imprenditori del Lazio. Il progetto, stando a quanto scrive l’Ansa Molise, prevede la realizzazione di uno zuccherificio in formato ‘ridotto’ rispetto a quello storico di Termoli, ed occuperebbe circa 10 ettari di terreno.

Il problema principale è rappresentato proprio dai terreni. “Noi come Comune ne abbiamo a disposizione 5 da vendere. Loro dovrebbero trovarne altri 5 vicini, ma non è facile” spiega il sindaco Pino Puchetti. “L’alternativa è trovarne 10 tutti privati, solo che loro li vorrebbero vicini agli altri impianti, dove ci sono già tutte le infrastrutture. Altrimenti sarebbero costretti a realizzarli in proprio e il costo dell’investimento sarebbe molto maggiore, sui 30-40 milioni”.

Il progetto prevedrebbe di produrre zucchero dalle bietole, circa 12mila tonnellate l’anno, una quota pari alla quindicesima parte di quanto sfornava lo Zuccherificio di Termoli fino a qualche anno fa. Ma al tempo stesso verrebbero utilizzati i residui per la produzione di biometano. “Sarebbe metano da reintrodurre nella rete nazionale, non per produrre energia” precisa Puchetti.

Tuttavia, non avendo ancora i terreni, gli investitori privati non hanno ancora presentato alcun progetto in Comune per il mini zuccherificio di Larino. “Ci hanno prospettato l’investimento con una proposta verbale” aggiunge il sindaco. Ancora troppo poco per pensare alle ricadute occupazionali che sono ipotizzate in circa 40 posti di lavoro.

Non pochi, se si pensa che un progetto molto più concreto quale l’incubatoio Aia del gruppo Veronesi prevede circa 30 posti di lavoro, senza contare però l’indotto. Lo stabilimento costato circa 20 milioni di euro è ormai vicino all’inaugurazione e i primi pulcini dovrebbero arrivare entro pochi mesi. “Abbiamo lavorato molto per migliorare le infrastrutture, soprattutto sulla rete idrica per ridurre le perdite d’acqua. Peccato sia arrivata la pandemia” commenta il primo cittadino.

La sua idea resta quella di fare delle Piane di Larino un polo dell’agroalimentare molisano e potrebbe trovare nuova linfa in futuro. “Stiamo dialogando col Comune di San Martino in Pensilis, visto che i terreni sono al confine, per allargare questo polo. Quell’area ha ripreso linfa, siamo in posizione ideale. A Termoli investimenti sulla produzione agroalimentare non si possono fare per via dell’esistenza di industrie chimiche. Noi siamo in un punto ottimale e l’autostrada A14 è solo a 13-14 km di distanza”.

Peccato solo che per ora sia stata messa in soffitta l’idea della famiglia Ferro, a capo dell’azienda La Molisana, di realizzare uno stabilimento per la realizzazione di sughi e altra trasformazione alimentare. “Ci eravamo visti pochi giorni prima dello scoppio della pandemia, avrebbero avuto bisogno di 7 o 8 ettari. Poi non abbiamo avuto più contatti. So che hanno comprato l’ex Zuccherificio a Termoli ma quello di Larino sarebbe dovuto essere un progetto diverso”.