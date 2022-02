Un incidente senza grosse conseguenze si è verificato questa mattina 28 febbraio alla zona artigianale di Termoli.

Due vetture si sono scontrate attorno alle 11 in via del Pero e una persona ha riportato ferite lievi. Necessario quindi il trasporto in ospedale per le prime cure.

Sul posto un’ ambulanza di 118 da Larino, una squadra dei vigili del fuoco di Termoli e una pattuglia della polizia locale.