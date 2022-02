Una sola offerta è giunta in risposta all’avviso pubblico dell’Asrem per rimettere in funzione l’inceneritore dei rifiuti sanitari spento il 1 agosto del 2018.

L’impianto di smaltimento di siringhe, tamponi, garze, bisturi, farmaci scaduti, scarti di interventi chirurgici su uomini e animali, sostanze tossiche di attività di ricerca e, in passato, utilizzato anche dalle forze dell’ordine per incenerire carichi di droga sequestrati si trova di fronte all’ospedale Cardarelli di Campobasso ed è l’unico del Molise. Il progetto di ristrutturazione porta la firma di una società di Mafalda che fa capo alla ditta di Eugenio Di Nizio. Sua la proposta per la progettazione, costruzione e gestione di questo complesso sistema di smaltimento di rifiuti speciali che si è interrotto più di tre anni fa a causa di una conclamata inadeguatezza dell’impianto diventato ormai troppo vecchio.

Durante la pandemia, e per la campagna di vaccinazione di massa, la Asrem ha dovuto prendere atto che continuare a portare fuori regione i suoi rifiuti per il loro smaltimento è diventato enormemente costoso. E’ recente anche il rapporto dell’Oms sull’impatto che la pandemia ha avuto in termine di sovrapproduzione di rifiuti sanitari che ha messo in crisi i sistemi di raccolta e smaltimento. Il Molise non fa certo eccezione senza contare che dilapidare così le risorse pubbliche mal si concilia con gli obiettivi del ripianamento del disavanzo. Da qui l’idea di riaffidare il servizio con la pratica del project financing, un investimento sicuro, potremmo definirlo, grazie al quale il privato progetta e costruisce l’inceneritore in cambio di guadagni certi derivanti dalla sua gestione.

Alla manifestazione di interesse, dicevamo, ha risposto solamente Eugenio Di Nizio che ha presentato un progetto di fattibilità tecnico-economica come si evidenzia dalla determina dell’Asrem numero 1572 del 23 dicembre 2021.

Il quadro economico supera i 2,3 milioni di euro (2.346.000,00 e può essere soggetta ad aumenti perché lo schema di contratto prevede la possibilità di varianti).

“Parliamo di un progetto che – come evidenzia il consigliere Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle – la commissione nominata dall’Asrem, in cui siedono anche rappresentanti dell’Arpa, ha ritenuto idoneo sebbene, da un successivo accesso agli atti, non sono riuscito a trovare un vero e proprio studio degli impatti ambientali né a capire che tipo di tecnologia verrà utilizzata per la sua realizzazione. Risulta infatti un solo studio di pre-fattibilità ambientale del tutto generico, che presume l’assenza di problemi ambientali in quanto il nuovo impianto di termodistruzione (genericamente di nuova generazione), garantirà livelli di emissioni inferiori di alcuni ordini di grandezza, assolutamente in linea con i parametri di legge”.

Ma chi è questo imprenditore che si è fatto avanti e che vuole riattivare il termodistruttore dei rifiuti ospedalieri? Il suo nome compare oltre che nella delibera Asrem anche in molte cronache locali abruzzesi.

Il sito internet della ditta parla “un’azienda specializzata nella gestione dei rifiuti di origine sanitaria, civile e industriale che, grazie alla maturata esperienza, nel corso degli anni ha esteso la propria attività nel settore delle bonifiche ambientali, della depurazione di acque reflue e della gestione della salubrità e decoro degli ambienti. Partner ideale per una gestione dei rifiuti speciali rigorosa, certificata e orientata alla riduzione degli impatti ambientali e alla salvaguardia dei livelli migliori di vivibilità, Di Nizio garantisce qualità e sicurezza nel pieno rispetto delle normative vigenti e dall’impiego di tecnologie all’avanguardia in grado di ottenere elevatissimi standard ambientali”.

La società fa parte di un consorzio che raggruppa molte altre realtà imprenditoriali (gruppo Cis – Consorzio Italia Servizi).

Con una veloce ricerca su internet, però, vengono fuori remore e timori per la salute pubblica che poi sono alla base della battaglia fatta dal Comune di Atessa e da associazioni ambientaliste della Val di Sangro per evitare che Di Nizio realizzasse un impianto di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri infettivi, con relativo deposito di stoccaggio anche di rifiuti pericolosi.

La battaglia della ditta di Mafalda si è arenata in Consiglio di Stato lo scorso settembre quando i giudici amministrativi hanno riconosciuto “la preminenza dell’interesse pubblico all’integrale e preliminare valutazione dei rischi insiti nella realizzazione di un progetto quale quello in parola, potenzialmente foriero di particolari rischi stante il tipo di rifiuti da trattare” che poi era quanto sosteneva l’Amministrazione guidata dal sindaco Giulio Borrelli.

Il nome di Di Nizio compare anche sulle scrivanie dei giudici amministrativi del Tar Liguria in relazione a un appalto da mezzo milione di euro l’anno (triennio 2012-2015) per lo smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi dell’ospedale pediatrico ligure Gaslini. La procedura che era stata vinta dalla ditta molisana fu bloccata perché Di Nizio non aveva fornito garanzie sufficienti sullo smaltimento degli stessi in un termodistruttore.

Alcuni mesi prima era stata la Procura di Roma a interessarsi a Di Nizio sempre per un maxi appalto milionario sullo smaltimento dei rifiuti pericolosi.

Insomma, ce n’è abbastanza per interrogarsi, come farà il consigliere Primiani, sulla correttezza delle procedure e l’impatto ambientale che questo inceneritore avrà a contrada Tappino a Campobasso. Anche nel caso in cui la gara – che non è definitiva perché servono ancora molti passaggi tecnico-burocratici – non dovesse essere vinta da Di Nizio che è l’unico, al momento, interessato a gestire questo impianto.