Un incendio ha interessato stamane l’isola ecologica di Colletorto, che si trova poco fuori il paese, in contrada Vicenne.

Sul posto i Vigili del fuoco. Sono in corso ulteriori accertamenti per stabilire le cause del rogo, e in particolare per capire se si sia trattato di incendio doloso o se si sia trattato di un mero incidente.