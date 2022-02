In ritardo progetti per modernizzare alloggi Iacp, domani Consiglio monotematico

E’ fissato alle 15 di domani (8 febbraio) l’inizio dei lavori del Consiglio regionale monotematico chiesto dal Movimento 5 Stelle per affrontare il problema dell’emergenza abitativa in Molise e dei ritardi nei progetti di riqualificazione e messa in sicurezza degli alloggi Iacp. Se in mattinata l’assemblea legislativa discuterà gli altri argomenti in agenda, nel pomeriggio in Aula sarà illustrata e approfondita la mozione dei pentastellati. Questi ultimi hanno chiesto al presidente della Regione Donato Toma di accelerare sugli interventi consentiti dal Superbonus 110% e dalle altre misure messe a disposizione dal Governo per l’efficientamento sismico ed energetico (ecobonus e sismabonus).

“Sulle opportunità offerte dal Superbonus 110%, il centrodestra molisano ha finora confermato il proprio immobilismo – argomentano gli esponenti M5S – nonostante si tratti di una misura epocale. Per ottenere il bonus c’è bisogno di pratiche molto complesse, che in Molise risultano bloccate rispetto ad altre regioni”. Quindi, “le lungaggini burocratiche e un’Amministrazione regionale “distratta” potrebbero arrecare un danno incalcolabile ai molisani, in particolare ai più bisognosi“.

Fra l’altro nei giorni scorsi, in un’intervista a Primonumero, il commissario liquidatore Iacp di Campobasso l’avvocato Nicola Travaglini aveva illustrato le finalità del bando esplorativo per reperire manifestazioni di interesse da parte di privati per avviare i lavori in favore dei circa 4mila alloggi popolari della provincia. Scaduto il bando (lo scorso 31 gennaio), sarà nominata una commissione per la scelta dei progetti migliori.