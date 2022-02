Aria frizzante a Campobasso. E non tanto per le temperature notturne che pure si fanno sentire quanto per l’entusiasmo tornato su buoni livelli attorno ai Lupi. I cinque punti conquistati nelle prime tre partite del 2022 hanno fatto da benzina, la sfida al Palermo di domani pomeriggio, 6 febbraio, sta facendo il resto.

I tifosi stanno rispondendo. Intorno a mezzogiorno i biglietti venduti erano 1700: si spera di arrivare o sfiorare i 3mila entro stasera. In ogni caso, allo stadio in occasione della Giornata rossoblù (pagano anche gli abbonati, ndr) ci sarà un clima caldo, carico. I rossoblù vogliono centrare l’impresa, la prima in casa dopo aver fatto finora benissimo nei match in trasferta. Come dimostrano la vittoria di Andria e il pareggio di Taranto confezionati nelle ultime due uscite di campionato.

Mister Cudini recupererà sicuramente Damiano Menna in difesa e Francesco Bontà a centrocampo. Entrambi dovrebbero partire titolari. Il dubbio è legato alle condizioni di Alessandro Dalmazzi: al momento potrebbe non farcela. In questo caso è ballottaggio tra Magri e Sbardella. In avanti Emmausso è in grande spolvero, Merkaj scalpita per una maglia da titolare, Rossetti vuole tornare al gol. Ma si giocano tutte le proprie chance Liguori e Di Francesco oltre che l’ultimo arrivato Don Bolsius.

Un impegno arduo al cospetto della squadra allenata dall’esperto Silvio Baldini, uno che ha allenato a tutte le latitudini e categorie. In passato, i precedenti a Campobasso (tre volte in serie B e una in C1) dicono due vittorie rossoblù e due pareggi. Il match (in diretta anche su Sky) sarà arbitrato dal signor Federico Longo della sezione di Paola, assistito da Caso di Nocera Inferiore e Ceolin di Treviso. Quarto ufficiale Fontani di Siena.

Questi nel dettaglio i prezzi dei biglietti: 50 euro (più 2 di prevendita) in tribuna centrale, 20 (più 2 di prevendita) in tribuna laterale, 15 (più 2 di prevendita) in tribuna inferiore e 10 euro in curva Nord e in curva Sud (più 1,50 di prevendita). Il biglietto ridotto per le donne esclusivamente in tribuna inferiore (10 euro). In tutti i settori i bambini dai 5 ai 14 anni pagheranno 5 euro più 1,50 di prevendita. Riservati agli ospiti 328 biglietti sui 3750 posti totali (la capienza è al 50% per le nuove norme anti-covid).

I tagliandi saranno disponibili presso i seguenti punti vendita:

Campobasso: Campobasso Store c.so Vittorio Emanuele, Antica Tabaccheria di Tizzano Antonio (piazza Pepe), Agenzie Intralot (via XXV Aprile 25 e via Carducci 4T)

Vinchiaturo: 4 Via Nove – C/da Monteverde, 4

Bojano: Matese Servizi – La nuova posta (corso Amatuzio 32)

Riccia: Moffa viaggi (via Garibaldi)

Isernia: Risorgimento Caffè (corso Risorgimento 48)

Termoli: Tabacchi Di Rado (corso Mario Milano 22A)

Acquisto online: postoriservato.it