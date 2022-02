Torna al successo il Termoli calcio che nella 19esima giornata del campionato regionale di Eccellenza regola in casa per 1-0 il Venafro grazie a un gol di capitan De Filippo a metà ripresa. Con gli stessi punti dei giallorossi, ma una gara in più visto che gli adriatici hanno una partita da recuperare, c’è l’Olimpia Agnonese che vince per 1-0 sul campo del Venafro grazie a una rete di Picozzi.

Risultato significativo invece quello che arriva dal ‘Lancellotta’ di Isernia dove la formazione pentra supera per 2-0 il Campodipietra che perde così contatto dalla vetta. A segno Panico su rigore (35esimo gol in campionato) e Negro in una partita che rilancia le ambizioni di classifica dell’Isernia, adesso al terzo posto, proprio davanti al Campodipietra.

Nelle altre gare della quarta giornata di ritorno si registra il punteggio straordinario dell’anticipo di Sesto Campano dove i padroni in casa hanno sconfitto ieri per 15-1 la Altilia Samniun, squadra materasso del torneo che al momento ha incassato qualcosa come 137 gol in 19 partite.

Questi gli altri risultati di giornata: Campobasso 1919-Pietramontecorvino 0-1, Castel di Sangro-Cliternina 4-3, Polisportiva Gambatesa-Real Guglionesi 3-2 e Volturnia-Aurora Ururi 0-0.

Risultati e classifica