Il Termoli perde l’imbattibilità, sconfitta a Campodipietra per 3-2

Prima sconfitta stagionale per il Termoli calcio che è stato superato quest’oggi in trasferta dal Campodipietra con il punteggio di 3-2. I padroni di casa sono partiti meglio andando in vantaggio con le reti di Fazio e Scudieri, ma un gol di capitan De Filippo ha accorciato le distanze prima dell’intervallo.

A inizio ripresa Carnicelli ha firmato il momentaneo 2-2 e nel finale Cappelletti ha trovato la rete della vittoria per i rossoblù. Come detto si tratta della primo Ko per i giallorossi di Mister Esposito che vedono avvicinarsi in classifica proprio il Campodipietra, ora distante soltanto due lunghezze in classifica, ma i giallorossi adriatici hanno una partita da recuperare.

Nell’altro anticipo del diciottesimo turno del campionato regionale di eccellenza molisana il Venafro ha superato il Bojano con il punteggio di 4-2. Domani tutte le altre partite della terza giornata di ritorno.

foto d’archivio Facebook Polisportiva Campodipietra