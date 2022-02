“Il Teatro siamo noi”, a marzo prende slancio il ‘riscatto’ del Loto e del Fulvio

‘Il teatro siamo noi’, questa l’espressione scelta per le stagioni teatrali del 2022 del Loto di Ferrazzano (la 15esima) e del Fulvio di Guglionesi (la 3a). Dopo la esilarante prima con la Rimbamband dello scorso fine settimana (in foto il Loto sold out nella serata del 19 febbraio, ndr), ecco che da inizio marzo prendono slancio le ‘ritrovate’ stagioni di prosa che al 2022 chiedono il riscatto dopo due anni difficili.

Dunque si riparte in grande stile, con spettacoli per tutti i gusti, in molti casi comuni ad entrambe le programmazioni che si avvalgono della comune direzione artistica di Stefano Sabelli e Gianluca Iumento.

E allora vediamo tutti gli appuntamenti. Di seguito quelli del “più bel piccolo teatro d’Italia”, il Loto di piazza Spensieri a Ferrazzano.

5-6-7 marzo: Il Boschetto, dell’autore norvegese Jesper Halle per la regia di Gianluca Iumento. Una produzione di TeatriMolisani

3-4-5 aprile: Tavola Tavola, Chiodo Chiodo, con lo straordinario Lino Musella. Uno spettacolo tratto da appunti, articoli e carteggi di Eduardo De Filippo

23-24 aprile: Robin Hood, l’eroe muore sempre per ultimo. Regia di Carlo Scorrano con musiche di Marco Zaninello

8-9 maggio: Il Grande Inquisitore, tratto da I Fratelli Karamazov di Dostoevskij. Regia di Marinella Anaclerio, con Flavio Albanese e Tony Marzolla

15-16 maggio: Il Cantico dei Cantici, uno spettacolo di e con Roberto Latini e con musiche dal vivo di Gianluca Misiti

22-23 maggio: Pedalando verso il paradiso, spettacolo frizzante con il virtuoso trio canoro de Le Blue Dolls

25 giugno: Concerto di chiusura della stagione con Peppe Voltarelli and Friends

Stagione ampia e variegata anche al Teatro Comunale Fulvio di Guglionesi che offre l’unica stagione di prosa del Basso Molise. Si parte, in questo caso, il 17 marzo per terminare a fine maggio. Ecco gli appuntamenti.

17 marzo: Il Boschetto, di Jasper Halle, regia di Gianluca Iumento, con 12 giovani attori

25 marzo: Certi di Esistere, di Alessandro Benvenuti

6 aprile: Tavola Tavola, Chiodo Chiodo. Con Lino Musella, premio Ubu 2019. Di Lino Musella. Per riscoprire il grande Eduardo De Filippo

7 maggio: Il Grande Inquisitore, tratto dal capolavoro I fratelli Karamazov di Dostoevskij

14 maggio: Il Cantico dei Cantici. Di e con l’attore Roberto Latini, premio Ubu 2017

21 maggio: Pedalando verso il Paradiso, di Valentina Diana. ‘Una comica operetta moderna’, con Marco Viecca e Le Blue Dolls.

Il grande Teatro è ricominciato. Non resta che viverlo.