Il capoluogo pentro ospiterà la prima manifestazione per la pace organizzata in Molise. E’ stata promossa dall’amministrazione comunale isernina che lancia l’appello alla partecipazione “a sostegno del popolo ucraino e in difesa della pace”, come hanno fatto tante città italiane come Roma, Firenze e Genova. A Isernia l’iniziativa si svolgerà mercoledì 2 marzo, alle ore 18.30, con partenza da Piazza della Repubblica e arrivo in piazza Tullio Tedeschi. Il percorso interesserà Corso Garibaldi e Via XXIV Maggio. Al termine il corteo si sposterà in Villa Comunale.

“Diciamo, tutti insieme, no alla follia della guerra”: l’invito dell’amministrazione isernina. Nel rispetto delle normative in vigore sarà necessario indossare la mascherina. Polizia Municipale e Protezione Civile saranno presenti per il controllo del green pass.

Inoltre, nelle scorse ore si è messa in moto la macchina degli aiuti che coinvolge le Caritas diocesane e la Croce rossa. Anche i governatori si stanno confrontando oggi pomeriggio per valutare misure di sostegno del popolo ucraino.